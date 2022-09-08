日本整型醫師稱「安倍國喪經費便宜」　願出全額3.6億

▲日本政府有意為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，但因葬禮費用問題，引發民眾不滿。（圖／路透）

文／中央社



日本政府將舉辦前首相安倍晉三國葬的經費挨批浪費公帑，日本知名整形醫師高須克彌表示，若要稱頌安倍的功績，這金額實在太便宜。若獲允許，他很想全額捐款當奠儀。

日本政府決定27日在東京的武道館舉辦前首相安倍晉三國葬（國葬禮），總費用約16億6000萬日圓（約新台幣3億6238萬元），由國家支出。

總費用包括內閣會議8月26日決定的國葬經費約2億5000萬日圓，以及6日公布的維安警備費8億日圓、外國政要接待費約6億日圓。

部分日本民眾反對政府舉辦安倍國葬，並指政府不應浪費這麼多公帑舉辦。

高須昨天在推特（twitter）對此發文：「如果要稱頌安倍晉三先生的功績的話，這樣的金額實在太便宜。」

他還說：「竟然為這種程度的金額起爭執，身為國民的我覺得很悲哀。如果獲允許的話，我願意全額自掏腰包捐款當成奠儀。」

高須經常快人快語，對台灣相當友好。去年3月中國禁止台灣鳳梨進口，高須在推特表示「為台灣加油！從今天起我只吃台灣鳳梨。」中國官媒「環球網」立即翻出他過往的發言，痛罵曾否定南京大屠殺的高須是「篡改歷史，泯滅人性」。