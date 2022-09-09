離島打敗少子化！國小生數逆勢成長　「縣民福利＋家庭支持」成誘因

▲金馬澎湖等離島，因為縣府提供縣民專屬福利，以及家庭支持，出生率反而比台灣本島高。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，根據教育部公布學生數預測，全國22縣市國小學生總數，本島全部負成長，反而離島的金馬澎湖3縣市為正成長，根據三縣市的教育單位分析，大致和設籍居民有機票優惠等專屬福利、年輕人願意返鄉創業與家庭支持，還有縣民娶外配後生育率較高有關。

但受到少子化影響，根據教育部日前公布各階段學生數預測，平均年減2萬人，118學年國小學生數預估將跌破百萬人，進一步分析110到116學年資料，發現在全台22縣市當中，19縣市國小生預測總數都呈現負成長，等於全台近9成縣市呈現負成長，全台僅有金馬澎湖國小的預估學生數為正成長，且成長幅度都在3成以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部統計與預測資料，金門、連江、澎湖在110學年，實際統計國小學生總數分別為3878人、3878人、3485人，但到116學年，預估小學生總數各有5046人、646人、4849人，分別增加1168人、1364人、154人，預估成長率都超過3成，澎湖成長率更高達39%。

金門縣教育處長黃雅芬指出，金門會有這樣數字並不意外，因為金門近來人口的確越來越多，一個家庭平均生2到3個孩子，每年約有400到500人出生，生育率也是全國前幾名，可以預期之後國小學生總數會正成長。

黃雅芬進一步說明，金門生育率偏高，遠因包括過去因為小三通關係，帶動企業與連鎖店進駐，增加就業機會，還有金門大學設立，不少學生畢業後留下，也因為人口增多，加上縣政府的福利好，學費、午餐費不用錢，還有機票優惠、托育政策，年輕人有來自家庭的父母與公婆支持等等因素，都讓金門當地年輕人願意生小孩。

▲金馬澎湖生育率高，國小學生也逆勢成長。（圖／記者李毓康攝）

連江縣教育處副處長陳振興也表示，馬祖近些年來有不少年輕人返鄉創業，另外本地民眾娶了外配，生的小孩也比較多，還有一些從台灣到馬祖討生活的人，也是攜家帶眷過來，加上馬祖本來人口少，基期較低，所以稍微增加一些人，增幅看起來就比較明顯，若從預測數字看來，其實也增加一百多人。

澎湖縣教育處副處長許錫棋也認同澎湖小學生總數是增加，他說，從戶政單位提供資料，澎湖0到5歲的人數的確偏高，一方面和澎湖縣政府因應少子化鼓勵生育政策有關，包括第一胎補助三萬元，就讀幼兒園與托兒所也有相關補助，還有設籍澎湖機票有優惠，不少民眾雖在台灣出生，戶籍卻登記在澎湖，加上澎湖當地不少軍公教人員，以及當地外配較多，生小孩意願較高，故從目前帳面上數字來說，未來學生總數的確會是增加。

不過，許錫棋也坦言，由於澎湖本島的教育資源相對不如台灣本島，加上父母親的工作因素，通常從到剛升上小一這階段，澎湖每年都會減少100到200名學生，所以實際到116學年的澎湖學生總數，可能不會如教育部預期的這麼多。