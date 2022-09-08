境外生趕開學「不限每週5萬人門檻」　教部開放採「外加名額」來台

▲為了讓境外生順利返台，教育部日前發文，同意境外生以外加名額方式入台，不受每週五萬人入台限制。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

大專校院從本週一（5日）起陸續開學，但受到中央流行疫情指揮中心每週5萬人次入境管制影響，不少境外生恐無法如期入境就學，據了解，教育部在本週二已經發文到各大學，指已經過指揮中心同意，持有效居留證的學生及專案入境的境外生，若超出每週入境人次限額，同意學生採取「外加名額」方式來台，但登機時要出具記載就學事由簽證或居留證等證明文件。

繼中小學之後，全國大專校院從本週一起陸續開學，但為控管疫情，指揮中心從8月22日起，對邊境管制入境人數，原則維持每週5萬人次上限，但該規定恐怕導致境外生不法排上每周入境人數，更可能因此趕不上開學日。

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為避免境外生因整體入境限額導致學生無法如期入境就學，教育部詢問指揮中心後取得同意開放，教育部也在本週二發文各大專校院，函文提及，凡是持有效居留證的學生及專案入境境外生，若超出每週入境人次限額，同意學生可採外加名額方式，開放來台就學學生訂票，並在登機時出具記載就學事由的簽證或居留證等證明文件，就可以可來台求學。

此外，教育部也表示，指揮中心將從下週四（15日）起，提供集中檢疫所床位給111學年度境外學生專案入境使用，學校安排境外生入住集中檢疫所時，集檢所入住原則為1人1室，必要時將調整為2人1室，並以分層分流方式，分派入住加強型集中檢疫所，入住及離開檢疫所的交通，則由學生就讀學校協助學生處理。

