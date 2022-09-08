大學退場7間列專輔學校原因一次看　下週續審「名單還會再增加」

▲教育部累計公布三波、7校列為專案輔導學校，預計下週將再開會審議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部過去兩天召開退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，教育部指出，上述學校都是財務出狀況，若學校屆期未改善，將面臨停招或停辦等處分，預計下週還會再召開一次退場審議會，審查其他大專校院專案輔導學校，預計僅有個位數學校會再進行審查。

《ETtoday新聞雲》彙整教育部公布3波共7校專案輔導學校名單和原因，以及學校改善日期如下：

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◎大同技術學院：（改善期限：112年5月31日）

教育部表示，大同技術學院為退場條例施行前已列入專案輔導的學校，且目前已停招的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校。

◎高苑科技大學：（改善期限：112年5月31日）

高苑科技大學為退場條例施行前已列入專案輔導的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校。

▲中州科大從8月起無法如期發放教職員薪水。（圖／翻攝自中州科大官網）

◎中州科技大學：（改善期限：112年5月31日）

中州科技大學在退場條例施行前已列入專案輔導的學校，且目前已停招的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校。

◎台灣首府大學：（改善期限：113年5月31日）

台灣首府大學為退場條例施行後列入專案輔導的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校。

▲台灣首府大學財務不佳，已經動用設校基金。（圖／台首大提供）

◎明道大學：（改善期限：112年5月31日）

明道大學為退場條例施行前已列入專案輔導的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校。

◎環球科技大學：（改善期限：112年5月31日）

環球科技大學為退場條例施行前已列入專案輔導的學校，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校。

◎和春技術學院：（1年內停辦）

和春技術學院為退場條例施行前已列入專案輔導，且於110學年度起已停招的學校，該校符合「有維護學生受教權益檢核結果為不通過所定情事，經學校主管機關限期改善，屆期經檢核結果仍為不通過」，認定為專案輔導學校，並且依條例規定，令該校於退場條例施行後1年內停辦。

▲和春技術學院將成為退場條例實施後，第一所停辦退場的私校 。（圖／翻攝google map）

根據教育部公佈資料，截至昨天共有7所學校被列為專輔學校，這7所學校都是財務惡化或出狀況，其中台首大甚至已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金，年底就會用完。

而這7所專輔學校，除了和春技術學院因在退場條例施行前已列專輔學校之外，依照退場條例規定，最慢明年5月前就會被勒令停辦，全教總指出，和春恐將在一年內停辦且解散董事會，並進入解散清算程序，若如無意外，將成為退場條例實施後，第一所依據退場條例解散清算學校，校產將歸公，對於私校校產回歸公共有重大意義。

至於和春以外的6所學校，教育部都給予改善期限，除了台灣首府大學的改善期限為113年5月31日，其餘5所大學改善期限為112年5月31日，教育部指出，後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

教育部提醒，若上述大學若未在期限內完成改善，除和春與台首大之外，最快明年8月起的新學年就會被停招，台首大則因為改善為2年，可能到後年8月才會被停招，所以董事會若已經沒有資金可投入，建議提前向教育部申請停招，以免學校陷入僵局，只會讓教職員工生受害。

教育部表示，預計下週還會再召開退場審議會，審查其他大專校院專案輔導學校，預計有個位數學校會進行審查，審查完畢就結束大專校院部分，至於私立高中職的專輔學校審議部分，國教署仍在盤點清查中。

全國私校工會理事長尤榮輝則提醒，私校一旦被宣告為專輔學校等同被判死刑，最多二年就會停辦退場，建議考生避開專輔學校，教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應未雨綢繆，早日準備轉換跑道，也呼籲各私校以退場私校為鑑，認清確保教學品質、正派經營才是唯一生存之道。



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