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獨／全台近9成縣市國小生總數大衰退　這3縣市逆勢↑逾3成

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲受少子化影響，全台22縣市中，有近9成縣市國小生總數呈現衰退，包括台北市也不例外。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學已正式開學，但受到少子化影響，根據教育部日前公布各階段學生數預測，平均年減2萬人，118學年國小學生數預估將跌破百萬人，進一步分析110到116學年資料，發現在全台22縣市當中，19縣市國小生預測總數都呈現負成長，等於全台近9成縣市呈現負成長，其中苗栗縣、嘉義市預測負成長超過20%以上，若以減少人口數來說，新北減少逾3萬人最多，而全台僅有金馬澎湖國小的預估學生數為正成長，且成長幅度都在3成以上，但增加人口數僅有不到3千人，無力阻擋少子化的大海嘯。

台灣人口數「生不如死」，出生率偏低也反應在教育部學生數統計資料上，根據教育部日前公布最新「111-126學年度各教育階段學生數預測報告」，未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人，比去年預測年減1.6萬人又增加25%，118學年國小學生數預估將跌破百萬人，126學年更將降至86.7萬人。

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▲▼受少子化影響，教育部預估，未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人。（圖／教育部提供）

▲受少子化影響，教育部預估，未來國小學生平均年減2萬人。（圖／教育部提供）

而教育部也公布全台22縣市從100學年到116學年，各縣市國小學生數變化，《ETtoday新聞雲》試算從110學年到116學年的國小學生總數變化，在少子化衝擊下，教育部統計，110學年國小學生仍有119萬1317人，但預估到116學年，將只剩下107萬1930人，6年減少近12萬人，平均每年減少約2萬人。

進一步分析全台22縣市，全台共有19縣市的國小學生總數呈現下滑趨勢，其中苗栗縣（下滑25.1%）、嘉義市（22.0%）降幅超過20％，另外有新北、台南、宜蘭、新竹縣、南投、雲林、屏東、基隆、新竹市降幅為10到20%之間，台北、台中、高雄、嘉義縣、台東、花蓮降幅則在5到10%之間，桃園跟彰化則在0到5%之間，彰化的預估僅負成長0.4%。

▲▼全台22縣市，僅3縣市小學生人數正成長。（圖／記者許敏溶攝）

▲受少子化影響，全台近9成縣市國小生數負成長。（製表／記者許敏溶）

若以減少人口數來區分，從110學年到116學年國小學生總數，共有4縣市減少超過1萬人，新北減少超過3萬人最多，其次為台中接近1.6萬人、台南約1.3萬人、高雄逾1萬人，台北市減少8千餘人，但降幅僅6.7％；被視為科技新貴最多新竹縣市，減少人數都超過5千人，降幅在14至18％。

▲近日學校恢復舉辦實體家長日，家長憂心防疫新舊制交替恐雞飛狗跳。（圖／記者楊惠琪攝）

▲受到少子化海嘯影響，未來國小學生平均年減2萬人。（圖／記者楊惠琪攝）

特別的是，離島的金馬澎湖，110學年到116學年的國小學生總數呈現逆成長，澎湖正成長達39%，預估到116學年總數增加1364人，馬祖也正成長31%，但預估總數僅增加154人，金門也正成長超過30%，但預估總數僅增加1168人，三縣市增加近2700人，還補不了一個嘉義市減少3200餘人的缺口。

另外，110學年到116學年的國小學生總數，彰化雖然是負成長，但下滑幅度不到1％，總學生數維持在6.1萬人附近，桃園也僅負成長1.5％，預估總學生數減少約2千人。

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