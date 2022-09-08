拐賣88豬仔撈1470萬　《角頭》臨演李振豪70萬交保「高院發回更裁」

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉跨境販賣台人到柬埔寨，一度以70萬元交保，但高院8日發回台北地院更裁。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，與金主黃炫逢等人涉勾結人蛇集團成員林晉宇等人，誘騙88名台灣人到柬埔寨，將每人以1萬7千元到1萬8千元美金當成「豬仔」賣給當地詐騙集團工作，僅22人獲救。台北地檢署日前起訴李男等9嫌，台北地院諭知李男等6名在押被告均交保，檢方提起抗告，高院8日晚間將李男與黃男等4嫌發回北院更裁，另2嫌維持交保確定。

高院裁定理由指出，起訴書所指被害人與同案被告的證述，以及卷附的證據，足以認定李振豪、林晉宇、黃炫逢與同案被告陳思瑋，在本案涉嫌分工接洽、議價、分派任務、招募、計算獲利、保管基金零用金、接送應徵者與聯繫接應、協助監視等行為，均犯罪嫌疑重大。

高院認為，李男4人屬於集團階級較高的核心人物，比其他成員更熟悉內部細節、分工與金流去向，也有較高機率和未到案共犯、證人勾串滅證，加上本案涉及境外犯罪，有多數共犯仍在柬埔寨，難認李男4人無逃亡海外之虞，而採取交保、責付或限制住居等手段，不足以確保後續訴訟程序順利進行，檢方對李男4人的交保裁定所提抗告有理由，因此發回北院更為適當裁定。

至於移審北院各獲交保30萬元、20萬元的鄭學鴻、陳均翰，高院認定2人都不是犯罪主導者，鄭男擔任招募人員與協助監視還沒送出國並住在指定地點的應徵者，陳男負責帶應徵者進行出國前的PCR核酸檢測，並在機場確保應徵者順利登機出國，2人對組織內部分工所知有限，無勾串滅證之虞，北院也附加2人限制出境、出海與限制住居，每周並須向住居地轄區派出所報到1次，足以防逃，因此駁回檢方對2人交保裁定的抗告確定。

本案源於北檢接獲通報，有人口販運集團涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，甚至不給飯吃，共有88名台灣人受騙出國，被以每人1萬7千元到1萬8千元美金，當成「豬仔」賣給柬埔寨當地詐騙集團。

檢方指揮警調單位查出，這個「販豬仔」的人口販運集團，以竹聯幫東堂新東會成員李振豪為首，在網路上假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，然後安排被害人先住進旅館，辦妥相關文件後，統一安排搭機前往柬埔寨，其中有3名被害人正巧要被送出國，檢警先在今年（2022年）5月5日趕抵北市某旅館，救出他們，同步拘提林姓男子等3名涉案被告。

專案小組持續追查，今年7月5日執行第2波搜索北部、中部10個處所，再拘提6名犯嫌，並查扣電腦、模擬槍、柬埔寨）僱用契約書、帳冊等證物，並找到幕後負責調度財務的金主黃炫逢，估計不法集團從2021年11月至2022年5月間，詐騙至少88名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬。

北檢本月（9月）2日依以詐術使人出國、買賣人口等罪嫌起訴李等9人，起訴指出，以林晉宇為首的「第1集團」原本期待每送1個台人到柬埔寨，當地詐騙集團會支付美金1萬7千到1萬8千元，但從2021年11月起，第1集團拐了31人出國，只收到192萬4500元。

因此從2022年2月起，林等人加入以李振豪為首的「第2集團」，再騙了57人到柬埔寨從事詐騙工作，不法所得1277萬8562元。檢察官痛批李、林等人販賣人口等行為，罔顧人命，侵害人權甚鉅，請法官量處適當之刑。

檢方將涉案9人起訴後，李振豪、林晉宇等6人移審台北地院，但地院訊後裁定，李振豪70萬元交保、林晉宇40萬元交保、陳思瑋30萬元交保、黃炫逢20萬元交保、鄭學鴻30萬元交保以及陳均翰20萬元交保，6人均限制住居、出境、出海，且每周要到住居地的轄區派出所報到。

不過，檢方認為6人有串證嫌疑，再加上仍有共犯在柬埔寨，有滅證之虞，且還有66名被害人尚未被救回台，交保恐會影響救援行動，因此向高院提出抗告。高院審理後，8日晚間將李男與黃男等4嫌發回北院更裁，另2嫌維持交保確定。