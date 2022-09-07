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社會 社會焦點 保障人權

救人變抓逃犯！越柬邊境11台人全都通緝犯　風飛砂大哥也在列

記者張君豪／台北報導

近來柬緬兩國因詐騙園區林立且人力需求旺盛，導致不少台灣民眾遭誘騙拐賣到當地，也成為台灣通緝犯「出國進修」樂園，警方分析通緝前搭乘班機前往當地外，也有部分台灣通緝逃犯搭乘船隻、車輛行經越南陸路偷渡至柬埔寨西港地區。

▲台越警方聯手在越南邊境查獲11名台灣偷渡客，經查都是台灣司法機關通緝犯嫌，7日將分兩批搭機押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台越警方聯手在越南邊境查獲11名台灣偷渡客，經查都是台灣司法機關通緝犯嫌，7日將分兩批搭機押解返台。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

刑事局與越南公安部緊密合作，嚴加查緝利用此管道偷渡的台灣通緝犯。越南公安部出入境管理局在8月12日通報警政署駐越南聯絡官，在越柬邊界地區查獲11名無護照之台灣民眾，經刑事警察局國際科派員查證身份後，該11台灣人均係遭法院、檢察署通緝在案，經查無出境記錄，顯然係以偷渡方式入境越南。

▲台越警方聯手在越南邊境查獲11名台灣偷渡客，經查都是台灣司法機關通緝犯嫌，7日將分兩批搭機押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

台越警方聯手查獲包含彭男（25歲）、吳男（23歲）、張男（28歲）、王男（27歲）、梁男（26歲）、曾男（23歲）、黃男（28歲）、鍾男（31歲）、徐男（22歲）、黃男（24歲）、陳男（41歲）等11人。

根據警方調查：其中包含彭、吳、張、王男等4名通緝犯，是刑事局2020年在東歐查獲押解返台的電信詐騙嫌犯，另外一名梁姓通緝犯也是刑事局2018年查獲的風飛砂幫風北會的涉案大哥，梁嫌當年率幫眾收取竹北地區娃娃機店、越南小吃店索取保護費，若店家不從，就教唆成員持木棍敲毀機台砸店。

11名通緝犯均遭判刑確定後偷渡出境，未料打算從越南搭船赴柬埔寨時遭越南警方查獲。刑事局於8月13日接獲情資後，成立專案小組溯源，並透過該局國際科駐越南聯絡官協調，9月7日派遣12名外勤刑警，將11名偷渡至越南台籍通緝犯陸續押解返台，預計今天下午3點到深夜，分成兩班機押解返台歸案，警方未來將深入了解11名台嫌偷渡之目的，並調查與柬埔寨人蛇販運案是否有無關聯，藉此查緝非法人口販運等行為。

警方呼籲：近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，前往東南亞旅遊的國人或以非法方式偷渡的通緝犯成為人蛇集團目標。刑事警察局將加強溯源追查人蛇集團、黑幫行動力度。並呼籲民眾提高警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，如果發現身邊親友有類似情事，請即時勸阻並勇於向警方舉發（警政署專線02-27652122 ~5）。
 

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