快訊／ 臉書向柬國內政部長求救　台警外交部聯手再救16人

▲刑事局國際刑警與外交部合作攜手救回困柬的16名台人，圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局彙整全台警方受理之「台灣民眾遭誘騙到柬緬打工拘禁」案件，由國際刑警科將情資轉呈柬埔寨內政部長所規畫的之四大救援通報系統，柬國官方在9月1日起陸續成功救援出台籍被害人11人；另外交部駐泰國代表處亦於9月5日協助5名被騙的台灣人返國，台灣救援人口販運跨部會專案會議各機關聯手救出16名台人。

台灣刑事局表示：柬埔寨政府允諾配合處理台灣人遭人口販運問題、柬埔寨內政部長提供四大救援通報系統，分別為柬埔寨內政部長蘇慶官方臉書專頁、柬埔寨國家警察總署熱線：117或（+855）31 201 2345、柬埔寨國家警察總署臉書專頁「General Commissariat of National Police」柬埔寨移民總局臉書專頁等四大管道；刑事局國際刑警科彙整方台灣人受困求救資訊後，已陸續獲得柬國各相關單位協助，並由駐胡志市辦事處、刑事局駐越聯絡官安排台灣人搭機返台。

刑事局統計，警方救援台灣人遭跨境人口販運到柬緬兩國專案、台灣迄今已破獲61件161人，被害人返台灣民眾人數達196人，警方強調係跨部會公私協力救援合作成果。

台灣警方特別感謝民間商會團體、國際救援機構、外交部駐外館處及東南國家各執法機關之通力合作，未來仍持續建構多元救援管道，營救受困在柬埔寨國人返國。

【相關新聞】

►快訊／北市松山驚爆街頭性侵 夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

►重兵搜捕連千毅過程曝！藏神秘手機拒解鎖 還有這3人也被抓



►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的