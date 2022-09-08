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基隆檢察長赴金山分局召開查賄座談　幽靈人口列選舉工作重點

▲基隆檢察長赴金山分局召開查賄座談 幽靈人口列選舉工作重點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆檢察長赴金山分局召開查賄座談，幽靈人口列選舉工作重點。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

防制賄選及暴力介入選舉，臺灣基隆地方檢察署於7日由檢察長余麗貞率陳怡龍、陳照世、周欣蓓三位主任檢察官，前往新北市金山警分局召開111年度地方公職人員選舉查賄制暴座談，在會中交換意見經驗，提示年底大選應注意事項，並將現金買票與幽靈人口列為工作重點，淨化選前治安。

基隆地檢署余麗貞檢察長於會議中提示，要注意境外資金介選，假訊息影響選舉公平性，另外往例金山警分局轄區所接獲情資，疑有幽靈人口虛偽遷徙戶籍前來投票，將觸犯《刑法第146條第2項意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者》，可處五年以下有期徒刑。

▲基隆檢察長赴金山分局召開查賄座談 幽靈人口列選舉工作重點。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署余麗貞檢察長會中強調，檢警除了積極防制賄選、暴力、幽靈人口、選舉賭盤及假訊息等不法行為的介入外，也特別注重柔性的反賄選宣導，也特別提醒分局同仁，應約制幽靈人口，避免影響選舉結果，並加強宣導民眾珍惜手中選票，選賢與能方能真正為民服務。

金山警分局長詹志文特別感謝余檢察長率3位主任檢察官親自蒞臨指導，將持續反賄選宣導，並置重點在幽靈人口的防制查察，以及選舉將近的現金買票賄選案。詹志文呼籲民眾，若發現有賄選情事，可蒐集證據撥打「0800-024-099」專線，踴躍提出檢舉，協助查獲賄選犯行，還可獲得高額檢舉獎金；不買票、不賣票，乾淨選風由您我守護。

▲基隆檢察長赴金山分局召開查賄座談 幽靈人口列選舉工作重點。（圖／記者郭世賢翻攝）

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