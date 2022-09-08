頂KTV不成虐殺灌水泥！闆娘成桶屍深埋5年半　恐怖情侶判賠金額曝

記者蔡怡萍／高雄報導

高捷橋頭糖廠旁的空地2020年4月間因整地，竟挖出一具桶屍，檢警查出死者是失蹤了5年半的鳳山區林姓婦人，她在2014年間因為盤讓卡拉OK店，與情侶檔吳俊忠、熊俐棋發生衝突，慘遭毆打後致死。2人買了鹽酸、塑膠桶封屍，林婦從此人間蒸發，深埋在地5年多才「重見天日」。最高法院將2人重判19年7月、17年8月定讞，民事部分橋頭地院日前宣判，2人須連帶賠給受害家屬共324萬7千餘元，仍可上訴。

▲高雄橋頭駭人桶屍案，死者被封屍埋在捷運站附近地下，5年多後才因整地被發現。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



判決指出，遭殺害的55歲林姓婦人，原本在鳳山區經營卡拉OK店。47歲的吳男與55歲的熊女得知林姓婦人想要退休後，雙方在2014年底見面，2人表明打算頂下店鋪，並當場支付5千元訂金。不料林婦反悔，不願轉讓店鋪，吳男、熊女在當年12月12日找到店裡，向林婦索討訂金，雙方一言不合起了爭執，情侶檔痛毆林婦。

2人痛毆林婦後，為了避免她繼續求救，還將人押上車，沒想到2天後意外發現林婦已經沒了呼吸心跳。2人驚嚇之餘計劃乾脆毀屍滅跡，到五金行購買大型塑膠桶、鹽酸以及水泥，開車將屍體載往橋頭糖廠的空地埋屍。

▲高雄橋頭桶屍案，死者為鳳山卡拉OK店老闆娘。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



林婦失蹤後家屬非常著急，報警協尋，警方當時也詢問了卡拉OK店附近的鄰居，確實聽到當晚有大聲喧嘩的聲音，但認為「卡拉OK店每晚都很吵」沒有多加留意，案件不了了之。沒想到2020年4月間，桶屍的空地進行整地，工人挖出封屍的塑膠桶後報警，才讓警方破獲這起案件。檢方依照殺人罪嫌對吳男、熊女提起公訴，林婦丈夫與長女也提出喪葬費、精神撫慰金等共624萬餘元求償。

開庭審理時，2人互相推給對方，都說對方才是行兇的主謀，但最終高等法院依殺人、私行拘禁等罪，處吳男19年7月、熊女17年8月定讞；橋頭地院民事判決指出，2人凌虐被害人致死，手段兇殘，審酌兩造經濟狀況、身分、所受精神痛苦程度等，吳男、熊女連帶賠償324萬7千餘元適當，仍可上訴。