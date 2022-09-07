坐公車提兩袋零食要買貨物票！　大媽拒絕反被光頭路人甲狠踹下車

記者魏有德／綜合報導

湖南益陽一名婦人提著兩袋零食準備搭乘公車，沒想到，公車到站上車後，司機認為她手中的零食數量比較多，按規定要買「貨物票」。大媽則認為手中只有一點零食，沒有其他物品，為何要買貨物票？就在僵持不下之際，一名光頭男子突然發飆，將婦人的零食扔出車外，還用腳把婦人踹下公車。

▲光頭男子將一名女性乘客踹下車。（圖／翻攝微博，下同）

根據大陸規定，民眾搭乘公車攜帶體積過大或過重的物品，需要加收貨物票，也就是替貨物購票，具體措施各地不一。此外，如民眾攜帶體積過於巨大的物品，司機也可以主張「拒載」，確保其餘乘客安全。

從陸網流傳的影片可以發現，司機認為婦人手提的兩袋零食「挺多的」，才要求婦人購買貨物票，而婦人則認為沒有違反規定，不理會司機的要求，只是站在公車上，用行動表達抗議。

見此情況，突然出現一名光頭男子，先是衝上前對婦人指手畫腳的辱罵一番，婦人忍不住回敬了一句，徹底激怒這名男子，情緒失控的男子便將兩袋零食先後扔出車外，婦人見狀趕緊移動到車門邊查看，此時，男子突然出腳將婦人往外踹，一腳沒踹下車還補上一腳，隨後車門被關上，公車也揚長而去。

事件發生後引起外界討論，部分民眾認為司機是按規定收費，也有民眾強調，透過畫面可以見到零食袋絕對不會超重，是司機胡亂收費，而且這名光頭男子究竟是誰？在怎麼樣也不能動手動腳，傷害其他乘客。