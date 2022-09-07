帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

▲男子帶女友家人吃海裡撈火鍋，花了近萬元。（示意圖／pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

情侶交往談到金錢問題總是特別敏感，很容易成吵架的導火線。就有一名男網友抱怨表示，日前帶女友家人去吃海底撈，結果花了快一萬元，還被女友嫌臉臭，讓他心中超級不滿。有網友勸分手，「不分手等著過中秋節再花幾萬塊買月餅禮盒嗎？」

一名男網友在Dcard以「帶女友家人吃個飯花了快一萬」為題發文，表示陪女友帶家人去吃飯，結果吃個海底撈花了快一萬，女友卻反問他為什麼臉臭，那是她的家人，讓他覺得做這些被當成理所當然，怒道「妳也知道那是妳家人，面子做給妳錢我在付。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男網友付完錢臉臭被女友嫌。（圖／翻攝自Dcard）

網友看完後留言表示，「自己找的女友怪誰，都知道女友這樣還不分手，你也是很強」、「你女友沒跟你一起平分一下這些錢嗎…？」、「是女友叫你請客，還是你主動提議要請客，餐廳是誰選的」、「趕快分手，之後就叫你幫他家人買房了」、「老實說海底撈如果四個人以上吃的豐富一點一萬不難，問題應該是她覺得自己不用付任何一毛錢，你也有問題，還不分手等著過中秋節再花幾萬塊買月餅禮盒嗎？」

有人認為餐廳明明可以慎選，而且海底撈本來就不便宜，花一萬算正常發揮。也有人好奇，「你女友會願意花同等金額在你家人身上嗎？」假如願意就沒有什麼好抱怨的，如果不願意就可以考慮找別人當女友。