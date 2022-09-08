國民黨訂「鍾東錦條款」　徐定禎：朱立倫有排黑決心嗎？

▲鍾東錦日前在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與10多位議員陪同下登記參選。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣長選舉泛藍分裂，國民黨中常會7日通過「111年地方公職人員選舉國民黨黨員行為規範」，其中與過去最大不同規定在於，若黨員違紀助選，經縣市黨部專案同意者不在此限，被視為幫違紀參選的議長鍾東錦訂定特別條款。對此，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎8日痛批，請教國民黨主席朱立倫有想過苗栗人的感受嗎？國民黨真的有排黑的決心嗎？

徐定禎今天透過臉書表示，「請教朱立倫黨主席，你有想過苗栗人的感受嗎？我呼籲國民黨還給苗栗清廉政治、乾淨選舉！」他指出，當初國民黨以「排黑條款」拒絕提名鍾東錦，現在又為了選情告急，而制定鍾東錦特別條款，難道國民黨眼裡只有選舉嗎？難道國民黨沒有原則嗎？國民黨真的有排黑的決心嗎？

徐定禎稱，很顯然「鍾東錦條款」已經證實苗栗縣國民黨「完全分裂」，反觀民進黨和本土陣營已經完全整合，這次選戰是「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，民進黨有信心翻轉苗栗。

徐定禎表示，他參選的理念，就是要帶領苗栗告別3個黑暗過去：告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，他要用改變家鄉、建設家鄉的熱情，把過去8年擔任頭份市長的「頭份經驗」繼續發揚光大，翻轉苗栗、改變成真，迎接新苗栗。