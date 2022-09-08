參選桃園市長遭開除黨籍！鄭寶清斥民進黨　「乞丐趕廟公」

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，8日遭民進黨開鍘，黨籍遭開除。對此，鄭寶清受訪時直言，根本是「乞丐趕廟公」，一個堅持黨理想、堅持建黨精神的人，被罵背骨，然後被一個背祖的人開除，「現在就是為了一人、一黨之私，回到威權體制、密室協商，更是指定接班人，更是造成暗黑勢力、權力的交換，都不是人民的福祉」。

鄭寶清受訪時說，今天如果開除他的話，表示「乞丐趕廟公」，把一個堅持黨理想、堅持建黨精神的人，被罵背骨的人被一個背祖的人開除。整個社會希望民進黨能夠做改革，希望民進黨不要再背離民主法治人權的建黨精神，更重要是要清廉勤政愛鄉土。

「開除我了以後，就等於跟社會的價值、距離會越來愈遠。」鄭寶清說，他對民進黨沒有怨，更對民進黨有期待，希望民進黨能夠回到建黨精神，一起為桃園的未來努力。

「今天被開除了，我很輕鬆。」鄭寶清說，他不是抬頭看上面，是低頭看人民，人民的意志才是最重要的，要為台灣、為桃園努力最重要，「我愛民進黨，更愛桃園、更愛台灣」。

至於有沒有什麼話想對蔡英文說？鄭寶清重申，希望民進黨回到原來的建黨精神跟核心價值，「現在就是為了一人、一黨之私，回到威權體制、密室協商，更是指定接班人，更是造成暗黑勢力、權力的交換，都不是人民的福祉」，權力的交換最後就會喪失人民所有權力，被財團所壟斷。

鄭寶清強調，自己不委屈，從政最重要的初心跟最大的期待，就是能夠站在百姓這邊，所以開除我之後等於民進黨背離整個社會的價值。

媒體追問，黨內有人跟你交換條件？鄭寶清說，如果他留下來當然可以得到非常多的好處，但這都不是他要的，自己這輩子都是為了台灣的未來在努力，「客家人就是硬頸精神，不被摸頭、也不怕被砍頭，沒辦法摸頭就來砍我的頭，社會也更了解到，民進黨應該是趕快回到核心價值」。