魚肚粥賣260！阿堂鹹粥被狂刷負評　台南業者：原料價格已回跌

▲▼台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，老闆張春堂表示係虱目魚等原物料上漲，台南業者表示虱目魚原物料目前有回降。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，網友湧進google評論狂刷負評，老闆張春堂強調是因應虱目魚等原物料上漲，他不偷工減料用料實在而且大碗。但許多台南業者私下透露，虱目魚價格雖一度漲了50％，但目前每斤已掉到70元左右，意有所指說「阿堂鹹粥調漲應非單純原物料問題，而是有其他經營考量」。

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台南「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友湧進google評論留下負評，老闆張春堂指出，因今年虱目魚等原物料一直上漲，蚵仔一斤也漲到200多元，阿堂鹹粥三代都不偷工減料，且用料實在又大碗，可能一個人都吃不完，他不在乎幾顆星，要怎麼評都可以，他堅持要做「老台南人的鹹粥」。

其實「阿堂鹹粥」爭議不斷，2021年魚肚鹹粥漲到200元時，就遭網友痛批「丟台南人的臉」；這次再度宣布調漲，魚肚及魚皮鹹粥一碗要價260元，更遭網友狂刷一星評價，近來又爆出涉嫌漏開發票問題，國稅局南區分局也說要查，「阿堂鹹粥」成為全國新聞焦點。

同為台南知名虱目魚小吃料理的「台南蔡虱目魚」專賣店負責人蔡武揚指出，虱目魚價格的確漲很多，漲價至今約調高50％，尤其是今年5、6月開始調的很高，每公斤約調漲30多元左右，最高時虱目魚批發價每公斤80多元，但目前已有降下來約在70元左右，他強調「之前原物料上漲是不爭的事實，現在價格已逐步調降，與最高價格相較，已調降10多元」。

蔡武揚說，以虱目魚肚來說，他的店虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的，甚至比家庭主婦前往菜市場魚販那買回來自己煮，成本還便宜，虱目魚比較怕冷，一般而言夏季產量比較多，冬季比較少，今年天候比較穩定，產量預料不會有太大變化，反而要擔心因為虱目魚今年價格不錯，養殖業者一下子養太多，讓明年虱目魚會不會因產量爆增而價跌？

▲▼虱目魚是台南最知道的美食之一，市區四處可見虱目魚專賣店。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡武揚說，每家業者都有各自的經營考量，他自己的經營理念是採薄利多銷的方式在經營，雖然成本壓力很大，他也努力撐著，因為現在疫情關係，大家經濟狀況都不好，一旦調整除直營店外，加盟店也都要調，所以他選擇暫不漲價，如果真撐不住再說，所以原物料價格並非產品價格的唯一考量，還是有其他因素影響，營運方針、營運成本及利潤…等等，難一概而論。

據吳姓魚販表示，他賣的鱸魚一斤100元、石斑一斤200元，這都算近批發價，每種魚都會隨著產銷情況而波動，虱目魚也一樣，會隨著產量多寡來決定市場行情，現在大盤也差不多70元上下，但因台南七股等地很多養殖魚塭都改成光電，光電的獲利甚至會比養殖魚類、蛤蜊利潤好，許多業者都棄養改成光電，這對未來虱目魚等的供需一定會有影響，但原物料應非唯一決定價格的因素。