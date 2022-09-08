台南市公布第8波酒駕累犯名單　一口氣公布9人上榜

▲台南市政府公布第8波酒（毒）駕累犯名單，一口氣公布9名累犯違規人上榜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府8日公布第8波酒（毒）駕累犯名單，這次一口氣公布9名累犯違規人上榜，累計公布共36人。

這次公布違規地點分別在麻豆區1名、官田區2名、中西區2名、安定區2名、北區1名、六甲區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

台南市交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自108年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/Service/Roadsafety/DrunkDriving )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

中秋連假聚會多，請民眾注意行車安全，駕駛人如有飲酒，可搭計程車、請親友接送或指定駕駛，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。