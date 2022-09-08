北市藍綠白「月經政策」一次看！　三參選人齊喊：平權、破除污名

▲黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長可能人選。（圖／ETtoday資料照片）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長選戰開打，藍綠白陣營參選人體貼女性，紛針對月經議題祭出政見。國民黨台北市長參選人蔣萬安推「月經平權」，向國小至高中生提供200元衛生棉補貼，並在校園內提供衛生棉；民進黨台北市長參選人陳時中喊話「破除月經污名」，將提供國小至高中生「適量」多元生理用品；無黨籍台北市長參選人黃珊珊則打出「消除月經歧視、推動月經平權」，不僅每月提供國中女生200元額度的衛生棉補貼，更預計在全北市公廁內裝設免費生理用品。

國民黨台北市長參選人蔣萬安



針對女性月經議題，蔣萬安表示，月經是一種「母親的象徵」，他會努力推動「月經平權」，讓此得到足夠的尊重跟照顧。目前政府已針對國中生提供200元衛生棉補貼；未來也希望擴大對象，將補貼涵蓋國小至高中，並在校園內提供衛生棉，讓女孩們不會措手不及。此外，對於小學生面對「初經」，蔣萬安說，可讓保健室提供一對一衛教，讓每一位女孩有足夠的安全感面對自然的生理狀態。

民進黨台北市長參選人陳時中



陳時中8日在北平東路上的競選總部舉行政策記者會，首度公布性別與照顧政見，分別為親職分擔、愛兒台北、保護人身安全不分性別、自我實現等4大面向。他說，未來將利用教育破除月經污名，提供國小到高中生「適量的」多元生理用品，給予中低收入戶、身心障礙者「足夠的」多元生理用品實物或現金補助，「希望未來台北市的女性可以在自在的環境成長。」

無黨籍台北市長參選人黃珊珊



曾任北市副市長的黃珊珊則指出，自111年3月7日起，北市國中女學生每月可至全台萊爾富門市兌換價值200元生理用品，預計約有3萬餘名學生受惠，期藉此接軌國際、消弭月經貧窮精神、推動月經平權，建構更健康平等性別友善環境。黃珊珊強調，未來她的目標，就是讓全台北市的公廁都有免費生理用品，使女性不再擔心突如其來的好朋友。