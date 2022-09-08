端交通改善政策　賴香伶：推動1280+減輕桃園通勤族負擔

▲賴香伶表示：推動1280+才能減輕通勤族負擔。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶8日指出，對手張善政發表幸福里程30K交通政策中，公車加YouBike運輸優惠，並沒有把桃園每天15萬人次使用鐵路運輸的通勤族考慮進去，她提出的1280＋無限次搭乘月票把台鐵和桃捷納入，才能確實減輕桃園通勤族的金錢、時間負擔。

賴香伶表示，所有市長候選人都很在意桃園交通狀況的改善，特別是大眾運輸運系統的運具、運量量不足的問題，一直是各陣營都必須要面對的。她率先提出1280+的政策，也就是桃園整合加入大台北公共運輸定期票，目前台北通勤族每月只要1280元就可無限次數使用捷運、公車以及YouBike30分鐘免費，桃園若能將台鐵、桃捷納入，引導通勤族透過這優惠方案轉搭捷運、台鐵與公車，讓塞車問題或運量提升上都有引導的作用，這也是綠色運輸必須要達成的目標。

賴香伶表示，張善政提出的幸福里程30K，用意也是希望能夠讓大家喜歡搭乘公共運輸運具，特別是公車，但現在交通整體規劃中，綠色運具還是以鐵道運具為主，桃園有台鐵、高鐵、桃捷，這部分張善政先生沒有著墨到。桃園公車路網每日搭乘人次大概是10萬人左右，而桃園鐵路運輸日運量有10萬多人次、桃捷有四萬五千人次，他沒考慮進去，雖然想法是對的，「但優先順序、輕重緩急上，1280+政策對桃園現況才是最有利的」。

賴香伶強調，大眾運輸應該以軌道為主幹、公車為枝、YouBike為葉，尤其往返台北、新竹，應先把通勤族運量往鐵路、捷運疏導，會比他講的公車或YouBike的轉乘效益來的大，桃園軌道運輸是有再提升的空間，特別是桃捷，一天大概四萬五千人搭乘，桃園捷運公司目前已經虧掉30億元資本額，透過借款才能維持營運，再不改善的話必定虧損嚴重，成為桃園市府很大的財務負擔。