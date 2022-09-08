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訪香山「護國神山基石」　沈慧虹：支援台灣半導體打世界盃

▲沈慧虹訪香山「護國神山基石」　讚：支援台灣半導體打世界盃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹日前參訪香山半導體配件廠，大讚是台灣半導體產業的基石。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長候選人沈慧虹日前參訪香山企業勵威電子公司時表示，勵威生產半導體測試配件「探針卡」，在新竹市打拼20年，拚到四家工廠，像這樣的香山企業，是護國群山的基石，讓竹科企業安心去打「世界盃」。沈慧虹說，未來她除打造竹科X2.0，更會持續協助香山企業大升級，做產業的靠山。

「探針卡，是半導體產業不可或缺的東風。」勵威電子公司賴志豪總經理率十多位一級主管陪同沈慧虹參訪，他說，勵威電子主要生產探針卡（Probe-Card），是測試晶圓的關鍵配件，此外，勵威也製造測試載板（Load Board）、半導體與光電設備、質譜儀等，每年產值6億元。

▲沈慧虹訪香山「護國神山基石」　讚：支援台灣半導體打世界盃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹強調，未來將持續協助香山企業大升級，鼓勵企業將營運總部設在新竹市，以及推動工業區立體化方案，鼓勵企業投資。

沈慧虹除了與勵威公司主管群針對新竹市產業政策進行交流，也參訪探針卡生產線。她說，勵威電子專門生產「探針卡」，是半導體不可或缺的零件，因為香山就近支援，讓竹科企業安心去打世界盃，是「護國群山」的基石。

沈慧虹表示，過去8年她與市府團隊設立香山工業服務中心和竹科X，就是要做產業最大後盾。香山的傳統製造業工廠，有超過500家企業，提供1.2萬個工作機會、創造超過440億產值，為了鼓勵香山企業將營運總部設在新竹市，擴大在地投資，她任內推出補助獎勵，5年最高補助900萬。

沈慧虹強調，未來她將持續協助香山企業大升級，鼓勵企業將營運總部設在新竹市，以及推動工業區立體化方案，鼓勵企業投資；更提出竹科X 2.0，將透過都市計畫方案，把竹科X產業園區北側納入，擴大土地、做為產業未來發展的空間。

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