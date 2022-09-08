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幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了

▲▼幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了。（圖／翻攝微博）

▲幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省一名11個月大的幼童近日被發現嘴巴裡面有黑色硬塊，家長帶他就醫之後，被醫生判定為腫瘤，必須動手術切除。不過，由於醫院沒有床位，所以家長又帶著幼童到另一間醫院就醫，沒想到醫生用棉花棒戳了幾下之後，「腫瘤」竟掉了下來，才發現根本就只是一個「蓮子殼」。

孩子的父親在網路上爆料，表示發現孩子嘴巴裡面有黑色硬塊之後，馬上就帶著孩子到湖南兒童醫院檢查，醫生建議他們到湘雅等大醫院看一下，於是他們花了302元（人民幣）掛了湘雅醫院特需專家翦新春的號。

▼湘雅醫院的診斷。（圖／翻攝微博）

▲▼幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了。（圖／翻攝微博）

孩子的父親說，翦新春非常冷漠，很粗魯掰開小孩的頭部，小孩嚇壞了，哇哇大哭，「我們是敢怒不敢言，他傲慢自大，對待病人有種不屑的感覺。」

孩子的父親指出，翦新春診斷孩子嘴巴裡面的黑色硬塊是「先天性胚胎瘤」，必須全身麻醉進行手術切除，但由於醫院沒有床位，得要排隊，所以他們又去了別家醫院。

但令人傻眼的是，另一間醫院的醫生只是用棉花棒戳了幾下，「腫瘤」竟然就掉了下來，並發現那根本就只是一個「蓮子殼」。

▼所謂的「腫瘤」竟然只是蓮子殼。（圖／翻攝微博）

▲▼幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

腫瘤硬塊蓮子殼

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