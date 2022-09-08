見iPhone 14「沒1改變」秒無感！　1族群搖頭：沒有換的必要

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著iPhone 14全系列曝光，掀起網上熱烈討論。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「大家會換iphone 14嗎？」文中表示，「一年一度iphone 14要來啦！按照慣例台灣可能會延後拿到貨」，好奇其他人今年會不會換手機，「我先說我不會，現在的手機用的好好的沒必要換」，話題吸引許多人留言。

▲iPhone 14 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

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貼文一出，大部分的人直搖頭，「XR依然頭好壯壯」、「不會，因為去年才換13」、「我的8還活的好好的」、「不會，但不是不想是因為沒錢，每個月各種月光」、「我13pro還好用著呢」、「沒有螢幕下指紋，拒買，哼」、「8+耗電量大一些，不過都好好的」、「不會，11頭好壯壯+1」、「不會，8plus頭好壯壯沒問題，用了快5年用不壞」、「本來想幫老婆更新一支，結果沒啥亮點，除了那精美的價格= =」、「IX還健康服役中。」

其中，不少網友都提到「1原因」讓人沒有衝動想換機，「等typeC」、「沒typeC沒有換的必要」、「我等typeC版本出再換吧！也不是手遊狂所以不追新手機」、「先買iPad，iPhone等typeC版的」、「沒usb c還是算了，只想雙系統一條線」、「至少換個typeC才叫有感升級好嗎？」

但也有人直呼要換，「會，因為我的哀鳳八普拉斯快爆了」、「有點想，X電量已經爛死了」、「我哥的7終於要換了」、「i7超耗電，有在考慮」、「i7燙到拿不住了，看來撐不下去了」、「我是拿到機王嗎，12已經垂死邊緣 一定要換了。」還有一些人想加入iPhone陣營，「會，手上這隻剛過保竟然開始作怪了，賭懶想跳槽」、「會，U12+突然死亡，什麼都沒備份，氣死我了。」