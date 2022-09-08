iPhone 14亮相！　網挖出神人堅持不換：iPhone 5再戰5年

記者黃翊婷／綜合報導

iPhone 14全系列在蘋果秋季發表會登場，入手價2萬7900元起。但到底要不要換新機，大家都有各自的考量，還有網友挖出臉書一篇文章，發現曾有神人在上個月PO文聲稱，「我就堅持不換手機，怎樣！iPhone 5再戰5年！」搭配的圖片是他使用iPhone 5玩遊戲《傳說對決》，吸引超過1萬名網友按讚。

▲原PO意外發現自己的iPhone 5居然還能玩遊戲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO上個月18日在臉書「爆廢公社」的文章中提到，「我就堅持不換手機，怎樣！iPhone 5再戰5年！」只見他手拿一台iPhone 5，螢幕畫面則是遊戲《傳說對決》。沒想到文章公開之後，意外掀起網友留言熱議，甚至累計超過1萬人前來按讚朝聖。

網友們紛紛調侃，「難怪排位那麼難打，都在雷別人」、「會不會Buff都被偷完了，還沒歡迎來到傳說對決」、「很強」、「還能玩遊戲有點猛」、「哈哈哈厲害，加油，等你5年後發文」。但也有另一派網友覺得不必省錢省成這樣，「等不支援時就會換了」、「又不是沒錢，沒必要這樣撐吧」。

▼▲iPhone 14、iPhone 14 Plus有5種顏色，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有4種顏色。（圖／蘋果官網）

對此，原PO表示，自己其實還有其他備用手機，也有iPhone 13 Pro Max，照片中這台iPhone 5剛換過電池，開機使用還能玩遊戲，他其實也嚇了一跳，於是就想拿出來懷舊一下，「讀地圖比較慢而已（大約2分鐘），打架還挺順，最奇怪的就是可以玩傳說，但是沒辦法下載LINE跟微信。」

文章底下也有其他果粉表示，要不要換新的iPhone或是跳槽安卓都是個人選擇，大家不用酸來酸去，「我的5s也用到現在」、「我輸你一點，蘋果SE，也是可打傳說」、「我的7+（iPhone 7 Plus）已經過熱了，下個月打算跳13+，羨慕你還能撐5年」。

▼iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）