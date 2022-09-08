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遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　買空機預約加送2好禮

記者吳珍儀／綜合報導

最新iPhone 14於今（８）日凌晨1時正式發表，除iPhone 14 Plus將於10月7日開始發售外，其他三款全新機款將在9月16日開賣，遠傳電信回應果粉殷切期待，上午11點開放iPhone 14搭門號、買空機預約，成為五家電信業第一家搶先公布預約活動的電信公司，今（8）日上午11時起同步開放全台遠傳門市及線上預約登記

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲最新iPhone 14於今（８）日凌晨1時正式發表。（圖／蘋果）

遠傳電信回饋果粉，提前公布網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市成功申辦最新iPhone 14系列旗艦機款，就送磁吸式行動電源或Magsafe充電器好禮二選一，還有機會抽中一年份超商咖啡，預計抽出２位幸運得主。

iPhone 14 新增全新藍色、紫色，iPhone 14 Pro則新增深紫色等亮眼新色，iPhone 14 Pro系列更將原先「瀏海」前鏡頭設計，改為「膠囊狀」，並融入「動態島」整合設計，螢幕更加簡潔亮眼外，玩法更加多變。

主相機也大幅提升至4800畫素，讓每一個瞬間都被精緻紀錄。iPhone 14全系列更推出車禍偵測功能，關鍵時刻啟動致電緊急服務，安全設計更提升。不少果粉已經迫不及待想要搶先入手。

遠傳電信回饋果粉，提前公布網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市成功申辦最新iPhone 14系列旗艦機款，就送磁吸式行動電源或Magsafe充電器好禮二選一，還有機會抽中一年份超商咖啡，預計抽出２位幸運得主。

此外，透過Atome結帳，最高送回饋3000遠傳幣、或使用遠傳friDay聯名卡消費，購機則享2%回饋無上限。

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