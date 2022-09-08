南韓向北韓遞橄欖枝！呼籲坐下來談「離散家屬」：讓長輩中秋團圓

▲南韓統一部長權寧世8日上午發表談話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

韓戰（1950至1953年）導致「離散家屬」被迫分隔在南北兩地超過半世紀，如今即將迎來中秋佳節，而兩韓關係尚未出現緩解的跡象。對此，南韓統一部長權寧世今（8）日上午召開記者會，他向北韓（朝鮮）遞出橄欖枝，呼籲雙方相關人士應坐下來，針對如何解決離散家屬問題展開會談。

根據《韓聯社》，權寧世8日上午10時以南韓統一部長名義發表談話，向北韓呼籲雙方應儘早坐下來，針對如何解決「離散家屬」問題進行會談，「在『離散家屬』這個單字消失之前，應儘快解決問題。（我們）應不惜動用任何方法，擬定出能迅速解決問題的對策。」

權寧世強調，隨著離散家屬人數隨著世代演化而逐漸凋零，若還像是過去一樣指定少數人員（南北雙方各100人）、指定少數家屬，讓他們進行一生以來絕無僅有的相逢，如此的方法是「絕對不夠」的，應該讓南北雙方相關當局實際會晤，針對如何讓離散家屬們確認雙方的生死消息、交換書信、隨時隨地見面等討論出實際對策。

▲▼南北韓曾於2018年8月舉辦離散家屬相逢活動。（圖／路透）

權寧世表示，「期盼南北雙方責任當局應儘速實際會晤，針對離散家屬相逢等人道議題進行深度討論。（南韓）政府將以開闊的心胸與北韓展開會談，且會積極顧慮會談日期、場所、談論議題與形式，以及北韓所希望達成的事項。在此強烈呼籲，希望北韓當局能針對我方提案做出正面回應。」

權寧世透露，南韓政府稍早也以統一部長權寧世的名義，向北韓朝鮮勞動黨統一戰線部長李善權發送通知文。

根據南韓政府統計，從1988年至今年8月，南韓現存的離散家屬人數不斷隨著年齡增長而凋零，光是今年8月就僅剩下4萬3746人，與去年4萬7577人相比減少許多；至於90歲以上有1萬2856人、80至89歲有1萬6179人、70至79歲有8229人。

據悉，此次是尹錫悅政府今年5月上台以來，首度談到解決「離散家屬」問題。

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