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廖老大酸「丟臉的罷免議員」　王浩宇買阿娘喂紅茶：根本垃圾

▲▼ 王浩宇喝廖老大「很苦很難喝」整杯倒掉　給真心建議：不改會開不下去。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲廖老大、王浩宇。（組圖／資料照、翻攝王浩宇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

廖老大跨足飲料界後，被許多人看衰，先被桃園市前議員王浩宇嫌難喝，又自爆531間加盟店剩120間。廖老大5日晚間直播時直言王浩宇是失敗的政治人物。對此，王浩宇也做出回應，事後卻將文章刪除。

王浩宇5日晚間表示，廖老大今晚直播嘲笑他是失敗的政治人物，「做個議員都被罷免，你真的是有夠丟臉，不要藉我炒新聞。」王浩宇認為，他不否認他是失敗的政治人物，但還是要分享他今天購買「阿娘喂廖老大茶坊連鎖店」的體驗。

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王浩宇說，他5日忙了一天後，回家前去門可羅雀的廖老大飲料店買了一杯紅茶，「我直說，這杯紅茶根本垃圾，根本污辱手搖飲這個名字，我喝一口就想這杯倒掉」，「紅茶沒有紅茶香未，喝起來像糖水，但糖水又跟淡薄的紅茶味道分離，喝起來超噁」。

他說，因為喝起來太噁心，他將飲料分裝5小杯給5位朋友喝，大家的反應都是「怎麼可以把紅茶做得這麼難喝？比便當店還難喝！」5名朋友連一小杯都喝不完，讓王浩宇直言「這就是實話」。

▲▼廖老大酸「丟臉的罷免議員」　王浩宇買阿娘喂紅茶：根本垃圾。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇原文如上，目前已刪除，改為下圖文章。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼廖老大酸「丟臉的罷免議員」　王浩宇買阿娘喂紅茶：根本垃圾。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇表示，他自有品牌的內褲及襪子都不便宜，消費者也可以選擇夜市或市場相對便宜的商品，因此他能夠生存的關鍵原因就是「穩定的品質」；他認為，廖老大在賽車、改車界是品質的代名詞，然而術業有專攻，建議廖老大把加盟金退掉，「飲料店你真的開不起來。哥，別鬧了」。

事後，王浩宇將該文刪除，僅留下廖老大嘲笑他是失敗政治人物的文。網友看完也紛紛留言，「浩宇一開始的出發點，應該是不希望滿懷創業夢的加盟主血本無歸吧」、「我以為廖老大會感謝你幫他抓出問題 , 沒想到...」「他說的是實話阿」、「我個人是覺得蠻屌的呀！因為你要被罷免前，你首先要先有能力當選」、「你別再蹭廖老大了，讓我一直Google 廖老大附近店址，甚至有股想去買來喝看看的衝動」。

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