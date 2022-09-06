「月薪沒10萬還去健身房？」　館長打臉廖老大：月收25K就能去

記者林彥臣／綜合報導

廖老大日前在直播中表示，「月薪沒10萬還去健身房？」上健身房根本是「去等死、假厲害、假文化」真心想運動去公園跑步就可以。對此館長就在直播中很不以為然的表示，上健身房不用很高的收入，月薪有25K就能負擔健身房的費用。

▲廖老大認為，上健身房是一種「假文化」，真心想運動可以去公園跑。（圖／記者許權毅拍攝）



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廖老大日前在直播中表示，他們家以前也曾經買健身房會員，一年幾萬元，但後來他卻發現上健身房根本是「去等死、假厲害、假文化」，如果真的有心要運動，不能去公園跑嗎？一定要去健身房？「假文化、假上流人物啦！我呸！」

對此館長對收費問題表示，如果是去有簽約的健身房，收費是以年度計算的，當然沒去也會扣除費用，但是也有健身房（國民運動中心）收費是以1小時收費50元、1分鐘收費1元的方式計算。

▲館長打臉廖老大「月薪沒10萬還上健身房的說法」，即使月薪25K也能去。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長接著說，也有人抱怨教練課費用很貴，但是也可以選擇不要上教練課，就不用付教練費，但是如果要別人教你，當然就要付出額外的費用，如果只是要維持運動習慣，就付一般的費用，使用健身房的器材跑步、重訓。

館長認為，健身房不是屬於上流社會才能去的地方，哪怕只是月薪25K的工作，都有能力負擔健身房，分期付款1個月1000元，絕對負擔得起，甚至去國民運動中心，對一般人來說，「也很夠你練」。

館長還強調，去健身房是一種良性競爭，看到別人在練，就會產生互相砥礪的心態，幫助自己持之以恆的健身。

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