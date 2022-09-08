周末小確幸！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」

▲全家霜淇淋限時買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

明天放假就衝吃一波！全家全門市連3天推「霜淇淋買1送1」，明（9）日不限口味準時開吃，全門市更加碼推指定雪糕也有買1送1，通通不能放過。

全家全門市於9月9日至9月11日祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，且不限口味，有招牌「小農鮮奶霜淇淋」，還有最新回歸的「東方美人霜淇淋」及一次擁有2口味的「胖胖版綜合款」，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；且全門市還加碼推「森永質上雪糕香草巧克力風味」也享買1送1。

▲康青龍限時4天爽喝買1送1。（圖／康青龍提供）

霜淇淋吃完也要來杯手搖飲，康青龍即日起至9月11日也祭出限時4天「買1送1」優惠，只要購買「粉紅佳人」1杯就送超人氣「沁心金萱」1杯，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領1張，最高獨享買4送4，且即領隨用，領完就可衝門市秒開喝。

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