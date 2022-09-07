　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡買1送1、炸雞下殺1元！10大速食店「中秋限定優惠」一次看

▲▼漢堡王9、10月優惠券。（圖／業者提供）

▲10大速食店中秋優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

中秋連假爆吃一頓！《ETtoday新聞雲》整理了10大速食店最新「中秋下殺優惠」，不僅可以爽吃漢堡、雞塊、薯條買1送1，還有烤半雞第2件打5折、比薩買大送大、1元炸雞等超殺好康，通通不能放過。

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送吃指定餐點買1送1。

●麥當勞
麥當勞即日起至9月27日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

另，「深夜食堂」第2波至9月27日開跑，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享「雙人套餐下殺8折吃」，內含2塊麥脆雞腿+10塊麥克雞塊+大包薯條+2杯38元冷／熱飲，提醒該套餐限定深夜時段販售，門市、外送平台不參與此活動。

●肯德基
肯德基即日起至9月19日於全門市、官網推「蛋撻熟客卡」活動，可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」等小確幸，買愈多、送更多；加碼在指定門市祭出「加1元多吃1件」優惠，只要使用「免下車快取GO」服務，選購任一桶餐再加1元送冬蔭功坤咔香辣脆雞1塊，或4塊上校雞塊1份（2擇1），若點購XL套餐加1元則可多吃原味蛋撻1顆。

指定門市包括中和員山、淡水竹圍、桃園大溪、桃園大竹、苗栗竹南、台中清水、台中潭子、雲林虎尾、彰化和美、南投草屯及嘉義民雄等共13店。

▲▼漢堡王9、10月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王激省優惠券。

●漢堡王
漢堡王祭出最新「霸王省優惠券」，一共有7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元，即日起至10月31日限時開吃；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館祭出青花椒麻烤半雞第2件5折吃優惠。

●21PLUS、21風味館
 21PLUS、21風味館即日起至9月11日祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折吃」優惠，等於整隻烤雞直接下殺75折就能吃到，青花椒麻烤半雞是以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬後搭配雞肉，口感酥麻又帶有辛辣感，超級涮嘴，且foodomo美食外送平台也同享優惠，把握機會吃。

●必勝客
必勝客於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」，加碼還有使用悠遊卡爽吃「外帶小比薩買1送1」、「外帶個人比薩第2個半價」等優惠。

●達美樂
達美樂即日起至9月11日於官網／APP祭出「外送3個小披薩499元」或「外送3個大披薩799元」就送大可樂1瓶，限量3萬瓶，且全台還免外送費；另加碼還有周二、周六限定吃「外送大／小披薩買1送1」，以及「外帶大／小比薩半價吃」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠。

▲▼達美樂推出中秋優惠，點購指定組合，免費送大瓶可樂。（圖／業者提供）

▲達美樂買比薩送可樂。

●拿坡里
拿坡里9月8日至9月21日於全門市祭出外帶內用「大披薩下殺69吃」、「6塊炸雞／烤雞下殺77折吃」，另加碼還有加點優惠，可用29元、49元、69元等價格加購指定飲品、脆薯、烤雞翅、雞塊等點心。

●繼光香香雞
繼光香香雞9月9日至9月11日於全門市祭出限時3天「正韓半半炸雞」來電預訂現折20元優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒該優惠不適用於府中、新光A8、忠孝、環球板橋、台中三井、台南三井、大江等門市。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至9月30日於全門市祭出「99元套餐」組合，一共有2款套餐下殺66折吃，包括「輕饗炸雞餐」，內含1塊原味炸雞、1份地瓜薯條、1杯35元飲品，以及「輕饗呱呱包餐」，吃得到1個呱呱包、5塊阿勇雞塊、1杯35元飲品，通通只要用99元就能吃到。

●摩斯漢堡
摩斯即日起至10月31日祭出「周二咖啡日」，期間只要在每周二早餐時段購買中杯「摩斯咖啡」，搭配「番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡」任選1，即可享優惠價65元。

【你可能也想看】

►買1送1爽喝！「13大手搖最新優惠」來了　10公升四季春只要35元
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►筆記！超商「美式、拿鐵買6送6」明天開搶　還可寄杯、互換冷熱

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
晨跑一半遭擄！　億萬富翁孫女「遺體找到了」
連千毅剛交保「秒被刑事局載走」！　原因曝光
iPhone 14發布會現場圖外流！　新色、挖孔設計曝
iPhone 14系列倒數計時！　十大亮點、價格資訊一次看
朱立倫動怒了！　「時間到了」秒喊暫停專訪
一圖看懂「陳時中政二代團隊」　英系布局提前替陳建仁練兵
賣豬仔狂撈1470萬！　《角頭》演員竟獲交保

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡買1送1、炸雞下殺1元！10大速食店「中秋限定優惠」一次看

颱風後菜價狂漲！中秋烤肉hold住預算　網友激推「廚房鎖鮮神器」

中秋假期放縱吃總是後悔？調查網友十大救贖妙招　不再罪惡感纏身

揪團喝！　超商「大杯極選拿鐵買1送1」只有3天

過敏族外出救星！醫師激推柔滑舒敏厚棒袖珍包面紙

只有5天！超商「美式29元、拿鐵37元」爽喝　滿200元加碼折25元

締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

超商獨家！「12星座限量馬克杯」來了　加碼喝精品咖啡買1送1

超夯「肉乾」送禮「一定中」！ 線上下單加碼送優惠　一鍵直送到家

電商99購物節回饋加碼快記下　1折夯品必購清單提前曝光

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

漢堡買1送1、炸雞下殺1元！10大速食店「中秋限定優惠」一次看

颱風後菜價狂漲！中秋烤肉hold住預算　網友激推「廚房鎖鮮神器」

中秋假期放縱吃總是後悔？調查網友十大救贖妙招　不再罪惡感纏身

揪團喝！　超商「大杯極選拿鐵買1送1」只有3天

過敏族外出救星！醫師激推柔滑舒敏厚棒袖珍包面紙

只有5天！超商「美式29元、拿鐵37元」爽喝　滿200元加碼折25元

締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

超商獨家！「12星座限量馬克杯」來了　加碼喝精品咖啡買1送1

超夯「肉乾」送禮「一定中」！ 線上下單加碼送優惠　一鍵直送到家

電商99購物節回饋加碼快記下　1折夯品必購清單提前曝光

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！7住戶在地下停車場溺斃　8.9萬戶停電　

佈局疫後市場！華航10月起增班3成、「機微酒2.0」自由行開賣

北市選戰「黃珊珊最可能被棄保」　王世堅：感情上聲援她

騰訊永久放棄蝦皮全部投票權並退出董事會

羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

美元狂升、亞幣出現「競貶潮」　謝金河：新版亞洲金融風暴醞釀中

林耕仁中華大學論文也爆抄襲　他曝新事證「連謝詞都能抄」

伊能靜20歲兒子「登上國際舞台」超狂現況曝光！　出道1年創驚人成果

東京著衣併購案爆內線交易　前久大董座總座4人遭起訴

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

消費熱門新聞

只有5天！超商美式29元、拿鐵37元

超商大杯美式22元、大杯拿鐵29元爽喝

超商「美式、拿鐵買6送6」明天開搶

筆記！超商限時5天咖啡買2送2

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

超商獨家「12星座限量馬克杯」來了

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

10大速食店中秋優惠懶人包

台語女歌手靠吃油竟無痛減重30kg

超商「特大杯美式買1送1」連喝3天

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

更多熱門

相關新聞

中秋滿月最強招財之夜　7招祕法讓你發

中秋滿月最強招財之夜　7招祕法讓你發

周五就是中秋節，命理專家雨揚老師分享中秋節7招招財祕法，包括打亮一點金、點亮財位、拜土地公、月老等。

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

嘉市議會中秋節勞軍　感謝保衛前線

嘉市議會中秋節勞軍　感謝保衛前線

好丘最新店型進駐日式老宅園區

好丘最新店型進駐日式老宅園區

關鍵字：

美食情報美食雲中秋節速食優惠買1送1懶人包

讀者迴響

熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面