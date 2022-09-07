揪團喝！　超商「大杯極選拿鐵買1送1」只有3天

▲全家指定咖啡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1快收下！全家宣布祭出限時3天「Let's Café大杯極選拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、購買杯數，加碼「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」也有買1送1，中秋連假就揪團來喝爆。

全家全門市9月9日至9月11日連3天推「Let's Café大杯極選拿鐵買1送1」，凡於門市購買特大杯極選拿鐵就送「特大杯極選拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9月12日至9月18日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵買1送1」，不能放過。

▲OK連5天爽喝大杯咖啡買2送2。

OK mart於9月8日至9月12日限時5天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，期間再加碼喝「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」第2杯只要半價，還有19元香草霜淇淋等吃，提醒活動為會員獨享，把握機會搶吃搶喝一波。

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