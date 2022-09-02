三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

▲全都剩下30cc的奶。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

許多爸媽餵過奶都知道，不管什麼廠牌的奶瓶、奶嘴孔徑或泡多少牛奶，總會出現「剩下30cc」的窘境，就有母親分享奶瓶照，而這一幕引起廣大共鳴，家長們秒懂直呼，「原來我不孤單！」

一名網友在「爆廢公社公開版」PO出照片，只見3個奶瓶排排站，其中2個容量相同，最右邊的則容量較大；然而，不管泡了多少奶粉，清一色剩下30cc的量，讓她不禁苦笑，「30cc魔咒。」

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這一幕狂吸上萬人按讚，大票家長心有戚戚焉，直言「我女兒也這樣，旁邊總有個人虎視眈眈在等那30cc，她哥哥」、「泡180喝150，泡150喝120，永遠都剩30」、「真的，永遠無止盡的30cc」、「原來大家都有這樣」、「我家的寶寶也是欸，好神奇」、「我們家的惡夢」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

就有內行指出，由於內外壓力的關係，最下面的「30cc」，需要很用力才能吸到，如果寶寶沒有很餓，就會乾脆放棄，因為實在太累了，「想要小孩都喝完的話，可以奶瓶轉開再轉回去...試試看。」

對於過來人建議的破解招數，不少家長點頭認證，「正確喔！通常轉開壓力卸掉，就能喝完這30cc，除非真的不想喝了」、「壓力問題，幫奶瓶洩壓再餵，不要關太緊」、「第一奶瓶壓力放鬆，第二溫度不夠，以上兩點試試看，現在都喝光光」、「喝到一半轉一下瓶蓋洩壓～解除魔咒」。

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