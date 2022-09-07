林耕仁這本碩論也抄襲！　民進黨團曝：連謝詞也複製貼上

▲民進黨立法院黨團諷刺林耕仁是「抄仁」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前遭踢爆，其於2010年交通大學碩士論文抄襲市府報告，民進黨立法院黨團7日舉行記者會進一步指控，林2005年在中華大學科技管理研究所碩士班的論文也涉及大規模抄襲，連謝誌感謝詞都是抄，複製貼上架構目錄還忘記改，黨團並呼籲，請林一定要親自站出來說清楚，為什麼要當學術慣竊？為什麼要長期瞞騙新竹市民？為什麼有勇氣公然說謊？

林耕仁是新竹市香山區5連霸市議員，今年轉戰新竹市長選舉，根據他歷次參選的選舉公報，其求學歷程一路為內湖國小、香山國中、竹南高中、明新工專（現改制為明新科技大學），後取得中華大學科技管理研究所碩士學位，當時畢業論文主題為「地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例」，並在2010年取得交通大學高階主管管理碩士學程學位，論文主題為「新竹市現況分析及未來發展建議—以治安、交通及觀光為例」，但如今兩本碩論都被質疑涉抄。

民進黨立委黃世杰、立委郭國文、新竹市議員劉康彥今天舉行記者會揭露，經人工比對後發現，林耕仁在中華大學的碩論竟然改寫自同校2004年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求—以新竹市警察局局內資訊網為例》這本論文。

郭國文說，兩人研究主題不同、內容方向也不同，但只要將兩份論文並列對照，就會發現摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞雷同度極高，簡直是小學生國語考卷填空題、剪貼簿，像第一章緒論、第二章文獻回顧、第三章研究方法總共25頁，其中就有11頁涉及抄襲改寫、模組照樣造句，更離譜的是複製貼上還忘了改掉戴同學論文目錄的資訊，林寫自己的選民服務研究，居然會出現「推動警政資訊系統者的建議」章節，「是抄到頭昏腦脹忘記改嗎？」

劉康彥指出，林耕仁在8月31日登記參選時還拿出學歷證明說「我不是抄的啦」，請問這是哪來的勇氣？請林議員務必說清楚這些論文內容都是哪來的？為什麼選民服務研究論文中，會出現推動警政資訊系統者的建議結論？如果林耕仁還想要打迷糊帳，把責任推給學校學倫會，那真的是罔顧過去新竹市民給予他這麼多次的機會。

黃世杰也強調，台大用21天對林智堅市長的論文做出結論，陽明交大與台大一樣是台灣頂尖大學之一，相信各校維護學術倫理的決心都是一致的，請陽明交大秉持一流大學的水準，以同樣標準檢視、辦理。