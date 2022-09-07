夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

▲男子懷疑女兒不是親生，申請親子鑑定。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子娶了陸籍配偶後，在2008年生下一個女兒，但接生的婦產科醫院第一時間將女嬰的O型血型驗成A型，黃男一度懷疑女兒不是親生，還提起親子關係不存在之訴，但法院查明女兒的確是黃男親生，夫妻兩人卻因此鬧到離婚，後來黃男竟怒告醫院驗錯血型，求償50萬元，但醫院辯稱女嬰生產的隔天就已告知正確血型，法院也認為醫院沒有疏失，判醫院免賠。

判決指出，黃男與陸籍的王姓妻子在1997年8月結婚，妻子2008年4月在高雄某婦產科產下一女，醫院第一時間將女嬰的血型驗成A型，但隔天就發現疏失，並將正確的O型血型告知王妻，但黃男並不知情。

由於黃男和妻子的血型都是O型，不可能生出A型血型的女兒，黃男越想越不對，覺得女兒跟他長得不像，和他也不親，尤其當時他又人在大陸工作，因此他懷疑女兒不是親生的，後來黃男更向高雄少年及家事法院提起否認婚生子女之訴，但根據DNA親子鑑定，確定女兒是黃男親生的，不過夫妻兩人早已因為此事爭吵不斷，後來兩人協調離婚。

黃男去年2月向婦產科醫院申請女兒的出生證明，醫院由於原始電腦資料中黃男女兒的血型仍為A，因此仍告知黃男女兒血型為A型，黃男覺得根本就是醫院有疏失，後來醫院發現紙本資料已經改成O型血型，因此3月再寄出存證信函告知黃男正確的血型，但黃男還是向法院提告求償確認親子關係訴訟費、親子鑑定費用和精神撫慰金共50萬元。

法院審理時發現，黃男女兒出生當天的輸血檢驗報告單上的血型檢驗結果為Ａ型，但同日複驗結果血型為Ｏ型，黃男妻子當天就知道了，醫院在紙本病歷上是正確的血型，但因病歷系統轉換，電腦系統內仍載為Ａ型而未修改，而紙本病歷因2008年後未更新而封存。

但法官認為，黃男很早就懷疑女兒不是親生，才導致夫妻、父女感情不睦，而非第一次不準確的血型檢驗報告，黃男的權利或利益並沒有被害，因此判黃男敗訴，醫院免賠。