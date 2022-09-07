怨婦「作法」燒老公衣褲挽回心　婚姻沒救成家裡險燒光光

▲林姓人妻聽信「民間習俗」，拿老公衣物在自家焚燒以求挽回婚姻，差點先把廚房都燒掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名林姓人妻為了挽救岌岌可危的婚姻，聽信別人告知可挽回婚姻的「習俗療法」，拿來老公的衣褲放在自家瓦斯爐上點火焚燒，沒想到一時失手沒控制好火勢、差點把家都燒了，雖然林女急忙自行撲滅沒造成傷亡，但仍被依家庭暴力防治法之公共危險起訴。而法院審理後，認為林女造成火勢不大、短時間內也自行撲滅，客觀上應無「致生公共危險」，判林女無罪。

根據判決，因為許男欲與林姓妻子離婚，而林女不肯，她為了挽回婚姻無所不用其極，不知道從哪聽來「民俗療法」，2021年6月29日深夜0時許，竟在雙方住處的廚房裡，拿著丈夫的衣服褲子、放在瓦斯爐上點火燃燒，再將過程用手機拍給丈夫看。

怎料，火勢一時無法控制，延燒到瓦斯爐周圍，磁磚牆面、木製櫥櫃、排油煙機都被燻黑燒熔，產生白煙，林女見狀也急忙自行滅火，同時視訊安撫丈夫說火已經熄滅，要他不用報警，但直擊誇張行徑的丈夫仍不放心，堅持通報警消前往確認，所幸到場時已經不見火光。

林女警詢時表示，她並不想縱火，她只是依民間習俗去嘗試執行這個動作，試圖挽回婚姻；她後來看到火勢越來越大，也馬上打開門窗、自行打開水龍頭滅火。

法官檢視現場照片後，認為受燒或燻黑的情形輕微，未波及他處與直上層建築物，火勢也由林女自行撲滅，傷害時間非長所害非大，周遭無易燃物品延燒，且未產生濃煙，難認已造成其他人的危害，未達「公共危險」程度，因此判林女無罪，仍可上訴。