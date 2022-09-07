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中秋月老聖誕！要脫單快拜拜　求姻緣9小細節曝

▲ 七夕求「脫單」 來新北搭捷運拜月老求紅線。（圖／新北市民政局提供）

▲中秋節傳說是月下老人聖誕。（圖／資料照／新北市民政局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

紅線求一條就夠了！民俗專家柯柏成在臉書表示，中秋節傳說是月下老人聖誕，求姻緣當然不能錯過這天，如果到廟裡去拜月老求姻緣，有些眉角要特別注意，常有人拜了月老靈或不靈，全看有沒有注意這些小細節了。

▼進廟裡要脫帽是基本禮節。（示意圖／記者張一中攝）

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拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

1、進廟裡要脫帽是基本禮節，但是有些年輕人戴著造型帽子、甚至太陽眼鏡，這就會讓月老難以分辨面貌，不好配對。

2、根據氣象預報，中秋當天可能部分地區會降雨，帶傘去廟裡沒問題，但是千萬得把傘放在廟方準備的門外傘架上。冒冒失失帶進去，不僅增加清潔人員困擾，也是種不恭敬，姻緣自然就散掉了。

3、有些廟方會在廟裡準備糖果，這糖果一定要帶一顆回去吃，但是千萬不要挑，準備好的就是最好的，挑的結果會讓自己挑不到好的姻緣。

▼台北霞海城隍廟的月老十分知名。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

4、廟方準備的結緣茶一定要喝，但是無論多燙都不能用嘴吹，只能等著茶降溫，一吹就會把姻緣給吹走了。

5、如果跟朋友一起去拜月老，無論同行的朋友多慢，都不可以等對方，要等就自己把所有的行程完成插香後再等，因為感情的路上不能等。

6、紅線請一條就可以了，千萬不要覺得多多益善，好的姻緣一次就夠。

▼紅線請一條就好。（示意圖）

▲▼月老牽紅線。（圖／記者吳珍儀攝）

7、明確稟告月老自己希望對象的條件，越詳細越好，千萬避免「對方是有錢人」這種模糊的條件。

8、通常獨祀月老的廟不多，其他掌管姻緣的神明，例如城隍夫人也都是求好姻緣的對象。

9、其它最重要就是誠心。

柯柏成說，已婚的夫妻當然也可以去拜拜，加強雙方的感情姻緣線，祝天下有情人皆成眷屬，也祝天下眷屬皆是有情人。

▼祝天下有情人皆成眷屬。（示意圖／記者黃克翔攝）

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

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