南投男腹部劇痛就醫　竟是誤吞透抽3公分透明軟骨...刺穿小腸

▲七旬翁腹劇痛竟是「透抽」的透明軟骨刺破小腸，緊急就醫以手術保命。（示意圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

藝人楊丞琳的「海鮮奢侈說」引發國人議論，不過烹調食用海鮮海產時若不小心，恐會發生意外，南投一名70幾歲的老先生上周末因為左下腹劇痛，被送至衛福部南投醫院急診，醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，安排緊急手術才發現是「透抽」體內的透明骨骼卡在小腸，甚至刺穿腸道而引起不適。

南投醫院外科醫師許家榮表示，老翁的小腸遭到約3公分的透明骨骼刺穿、出現小破洞，腸液也從腸道中洩漏，造成廣泛性腹膜炎，經手術順利移除異物，並修補破裂的小腸，復原狀況良好，目前轉往普通病房觀察；老翁在得知病灶後，與家人推測也許是前幾天的晚餐，在料理透抽時沒有處理乾淨，留下一小節透明軟骨、誤食下肚所致。

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▲南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非當事病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

許家榮指出，大部分的民眾在不慎吞下異物後都可以順利排出，不過仍有少部分的異物具危險性，在診間常遇到有患者誤食魚刺、雞骨頭等尖銳物後，身體不適而前來求診；若腸胃道穿孔沒有即時處理，會有感染風險，可能會引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命。

許家榮提醒長者、幼兒、咀嚼功能不佳等民眾，在進食時應細嚼慢嚥，家屬在料理及提供食物時也要協助留意，避免誤吞的意外發生。