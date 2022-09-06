楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

▲海鮮成近期熱議話題。（圖／Unsplash）



記者杜冠霖／台北報導

歌手楊丞琳演藝重心轉往大陸，近日她在陸綜說出「我在台北長大，但我是廣東人」，更說到「吃海鮮是奢侈的事，在那」，掀起全台網友熱議。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，這位藝人或許只是想介紹自己童年，並沒有貶低台灣的意思，但中國官媒意圖統戰的小動作也是事實，台灣網友不是玻璃心，只是受夠文攻武嚇，在網路上進行了一次和平的反擊。

矢板明夫指出，今天一整天自己的臉書被各種海鮮的圖片洗版了，越看越餓。原因是某台灣藝人在中國媒體上說了「在台灣沒怎麼吃過海鮮」這句話。台灣的網友紛紛曬出自己吃過的海鮮美食照片，來證明這位藝人說的「不是事實」。

對於楊丞琳的發言，矢板明夫表示，自己仔細看了影片。這位藝人的發言，或許只是想介紹自己童年的情況，並沒有貶低台灣的意思。但中國官媒加在上面的字幕，把「台灣」變成「中國台灣」等小動作，意圖利用這位藝人進行對台統戰工作，也是事實。

台灣的網友們大量曬海鮮圖片，矢板明夫認為，這並不是因為玻璃心，而是對於這段時間，中國利用各種手段對台灣進行文攻武嚇的一種不滿發洩。中方利用網路媒體，炮制大量假新聞進行的滲透、統戰，大家已經受夠了。於是，大家在網路上進行了一次和平的反擊。

矢板明夫表示，自己小時候到15歲為止，生活在中國北方的天津，那是一座海濱城市，所以倒是吃過一些海鮮。但是很少能吃到水果，特別是南方的水果，「在我的印象裡，小時候吃過的香蕉好像都是黑色的。」

矢板明夫回憶，在那個時代，只要離開天津，哪怕只是到不很遠的河北石家莊，就基本上吃不到海鮮了。吃的魚基本上都是淡水魚。因為當時的保鮮技術非常差，海鮮和水果都很難長途運輸。

對於台灣物產，矢板明夫表示，台灣的地理條件得天獨厚，既可以吃到各種海鮮，又可以吃到各種水果，實在是一個好地方，「不久前，我在屏東採訪出口去日本的石斑魚的業者時，才知道現在的冷凍技術，已經有了突破性的進步。」

矢板明夫介紹，有一種急速冷凍的方法，可以在不破壞細胞膜的情況之下，讓食物瞬間進入「時空膠囊」狀態。解凍後，依然維持原來的色、香、味。據說，一般人很難分出新鮮的黑鮪魚、和冷凍4個月以後解凍的黑鮪魚，之間味道的不同。

矢板明夫表示，這次疫情開始之後，日本的餐飲業受到了嚴重的打擊。但是，有好幾家高級壽司店，因為引進了這種新技術，不但沒有受到影響，反而生意越做越好。不僅接到了來自日本全國各地的訂單，甚至接到海外訂單，直接發貨到杜拜等地，為中東的富豪們提供，過去只有在東京才能夠享受到的美味壽司。

矢板明夫指出，這種技術現在成本還比較高，但隨著市場擴大，已經越來越便宜了。台灣的安永鮮物已經從日本引進了這項技術。將來如果能廣泛應用，對台灣來說，絕對是一大好事。今後，除了半導體，台灣的海鮮和水果也有機會成為廣銷世界的台灣品牌名產。