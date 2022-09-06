　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

▲▼營養師：海鮮是增肌減脂好幫手。（圖／Unsplash）

▲海鮮成近期熱議話題。（圖／Unsplash）

記者杜冠霖／台北報導

歌手楊丞琳演藝重心轉往大陸，近日她在陸綜說出「我在台北長大，但我是廣東人」，更說到「吃海鮮是奢侈的事，在那」，掀起全台網友熱議。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，這位藝人或許只是想介紹自己童年，並沒有貶低台灣的意思，但中國官媒意圖統戰的小動作也是事實，台灣網友不是玻璃心，只是受夠文攻武嚇，在網路上進行了一次和平的反擊。

矢板明夫指出，今天一整天自己的臉書被各種海鮮的圖片洗版了，越看越餓。原因是某台灣藝人在中國媒體上說了「在台灣沒怎麼吃過海鮮」這句話。台灣的網友紛紛曬出自己吃過的海鮮美食照片，來證明這位藝人說的「不是事實」。

對於楊丞琳的發言，矢板明夫表示，自己仔細看了影片。這位藝人的發言，或許只是想介紹自己童年的情況，並沒有貶低台灣的意思。但中國官媒加在上面的字幕，把「台灣」變成「中國台灣」等小動作，意圖利用這位藝人進行對台統戰工作，也是事實。

台灣的網友們大量曬海鮮圖片，矢板明夫認為，這並不是因為玻璃心，而是對於這段時間，中國利用各種手段對台灣進行文攻武嚇的一種不滿發洩。中方利用網路媒體，炮制大量假新聞進行的滲透、統戰，大家已經受夠了。於是，大家在網路上進行了一次和平的反擊。

矢板明夫表示，自己小時候到15歲為止，生活在中國北方的天津，那是一座海濱城市，所以倒是吃過一些海鮮。但是很少能吃到水果，特別是南方的水果，「在我的印象裡，小時候吃過的香蕉好像都是黑色的。」

矢板明夫回憶，在那個時代，只要離開天津，哪怕只是到不很遠的河北石家莊，就基本上吃不到海鮮了。吃的魚基本上都是淡水魚。因為當時的保鮮技術非常差，海鮮和水果都很難長途運輸。

對於台灣物產，矢板明夫表示，台灣的地理條件得天獨厚，既可以吃到各種海鮮，又可以吃到各種水果，實在是一個好地方，「不久前，我在屏東採訪出口去日本的石斑魚的業者時，才知道現在的冷凍技術，已經有了突破性的進步。」

矢板明夫介紹，有一種急速冷凍的方法，可以在不破壞細胞膜的情況之下，讓食物瞬間進入「時空膠囊」狀態。解凍後，依然維持原來的色、香、味。據說，一般人很難分出新鮮的黑鮪魚、和冷凍4個月以後解凍的黑鮪魚，之間味道的不同。

矢板明夫表示，這次疫情開始之後，日本的餐飲業受到了嚴重的打擊。但是，有好幾家高級壽司店，因為引進了這種新技術，不但沒有受到影響，反而生意越做越好。不僅接到了來自日本全國各地的訂單，甚至接到海外訂單，直接發貨到杜拜等地，為中東的富豪們提供，過去只有在東京才能夠享受到的美味壽司。

矢板明夫指出，這種技術現在成本還比較高，但隨著市場擴大，已經越來越便宜了。台灣的安永鮮物已經從日本引進了這項技術。將來如果能廣泛應用，對台灣來說，絕對是一大好事。今後，除了半導體，台灣的海鮮和水果也有機會成為廣銷世界的台灣品牌名產。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
快訊／海鮮風波後　楊丞琳首現身！
快訊／路邊強壓女性侵　北市「尾隨之狼」收押
快訊／大樂透1億「一注獨得」　獎落這縣市！
大哥肢解親弟「手腳頭顱丟垃圾車」　遺體恐已被焚化爐燒毀
和祖雄交往被狂罵！佳娜中指嗆爆酸民
大哥分屍「買2把菜刀」畫面曝　存款3000萬仍為錢肢解親弟
多久射算早洩？泌尿醫揭「最短勃起時間」　GG符合3點慘了
批楊丞琳被罵斷章取義！　網紅揭她昔日家境反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

特拉斯出任英國新首相　蔡英文：盼台英關係持續友好深化

他曝黃珊珊才是真正的「小英女孩」　曾獲蔡英文賞識、骨子非常綠

蔣萬安團隊名單「一堆政二代」！綠委嘆：幹嘛打臉自己呢

「在中國自由才奢侈！」王美惠回嗆楊丞琳：為賺人民幣貶低台灣

民進黨批國民黨「抄襲團隊持續擴大」　點名「這四人」組驚奇四抄人

台北市長「史詩級選戰」進入倒數　她曝民調誤差6%局勢未定

黃珊珊帶頭違法？競總施工未完成申請　北市開罰廠商1200元

北市三腳督差距6個百分比內！　她曝民調差距內幕：藍營基層很焦慮

打第4劑或等次世代疫苗？　柯文哲批「氣死人」：很想把他掐死

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

特拉斯出任英國新首相　蔡英文：盼台英關係持續友好深化

他曝黃珊珊才是真正的「小英女孩」　曾獲蔡英文賞識、骨子非常綠

蔣萬安團隊名單「一堆政二代」！綠委嘆：幹嘛打臉自己呢

「在中國自由才奢侈！」王美惠回嗆楊丞琳：為賺人民幣貶低台灣

民進黨批國民黨「抄襲團隊持續擴大」　點名「這四人」組驚奇四抄人

台北市長「史詩級選戰」進入倒數　她曝民調誤差6%局勢未定

黃珊珊帶頭違法？競總施工未完成申請　北市開罰廠商1200元

北市三腳督差距6個百分比內！　她曝民調差距內幕：藍營基層很焦慮

打第4劑或等次世代疫苗？　柯文哲批「氣死人」：很想把他掐死

台男「持刀攻擊」泰國加油站　無辜情侶座車遭恐怖入侵

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」回應粉絲…陸網留言打氣

假問路強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭收押

振宇五金首度插旗台北市　承租台灣中油土地明年正式開幕

iPhone無法用悠遊付2年了！悠遊卡公司10月公布新產品　有望解套

范國宸關鍵清壘打　郭俊麟3連勝比下胡智為

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

快訊／大樂透1億一注獨得「獎落新北市」　中秋加碼送出16組100萬

永和男肢解親弟「頭顱丟進垃圾車」！　遺體恐已被焚化爐燒毀

顏益財認為美西線運價跌破3千美元市場將加速轉好　陽明、長榮值得長期投資

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

柯文哲：當選總統就執行死刑

快訊／恩恩案結果出爐！新北市府3機關均認定：國賠不成立

陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯：已配合黨更正

陳時中PK陳信安破局　竟遭北市體育局卡

快訊／傳美國前副總統彭斯將訪台　外交部：目前未接獲訊息

不只林智堅！「跨黨派」8人都涉抄襲爭議　抄襲名單、回應一次看

新北市府3機關認定「無怠忽職守」！恩爸回應了

快訊／蔡英文慰問四川大地震　「向罹難人員及家屬致上哀悼之意」

驚見焦糖哥哥　陳時中：那個人不是主導人物

徐巧芯曝通訊錄　陳時中競辦：侵害隱私

2024當郭台銘副手？柯文哲：沒意見

柯文哲曝卸任後規劃：我媽說不行

更多熱門

相關新聞

批楊丞琳被罵斷章取義！　網紅揭她昔日家境

批楊丞琳被罵斷章取義！　網紅揭她昔日家境

藝人楊丞琳近年在大陸發展，日前上陸綜因一句「吃海鮮是奢侈的事，在那」引發爭議，對此，網紅中古小姐在限時動態上傳看法與相關報導截圖，遭網友批評沒有查證就跟風亂罵，她為此在臉書發文反駁「吠別人斷章取義的人通常也沒在查證呀」，並指出楊丞琳小時候學芭蕾、13歲就戴牙套，唸的也是學費稍貴的華岡藝校，直言「過去多窮多慘已經成為網路人設SOP」。

王美惠開嗆楊丞琳：在中國自由才奢侈

王美惠開嗆楊丞琳：在中國自由才奢侈

阿爆談海鮮奢侈論：不能只看片段

阿爆談海鮮奢侈論：不能只看片段

營養師：海鮮是增肌減脂好幫手

營養師：海鮮是增肌減脂好幫手

女星力挺楊丞琳槓酸民

女星力挺楊丞琳槓酸民

關鍵字：

海鮮楊丞琳矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面