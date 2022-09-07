BA.5來襲！　醫：可能再增500萬人感染

記者陳俊宏／綜合報導

BA.5疫情升溫，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，可能會像有些公衛學者推估，可能會再引起另一波400萬、500萬人感染，但台灣已進入一個非常好的「複合式免疫系統」，應不至於到5月那樣的高峰。

柳朋馳7日在《有話好說》節目提到，BA.5有個特色就是會有「免疫逃脫」，有些人可能會有重複感染問題，如果從還沒經過同儕審查的論文來看，大部分重複感染機率差不多2成到2成4。

柳朋馳指出，台灣有500多萬人感染BA.2，或許可抓100萬到150萬人會重複感染，加上本來未感染的1000萬人，有一定程度會被感染BA.5，可能就會像有些公衛學者推估有400萬、500萬人會被感染的機會，可能會再引起另一波400萬、500萬人感染。

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▼BA.5疫情升溫。（圖／記者屠惠剛攝）



柳朋馳說，至於BA.5疫情是否會超過BA.2，他覺得臨床上機會是相對小一點，因台灣第三劑覆蓋率滿高的，和其他國家比起來已經7成多，台灣進入一個非常好的「複合式免疫系統」，大部分人是打滿疫苗。

柳朋馳表示，從其他國家經驗來看，大部分黑數是確診人數的2倍到2倍半，如果用台灣確診500多萬人，意思就是說，台灣可能真正確診數搞不好差不多800萬、900萬人。

柳朋馳提到，但台灣有7成多的人打過3劑疫苗，這種情況之下，群體保護力某種程度對BA.5有一定防護力，不至於到5月那樣的高峰，也不至於死亡率逼近BA.2。

指揮中心6日公布新增3萬6393例本土病例，目前累計共550萬3725例確診。指揮中心發言人莊人祥預估，到年底前還會有200萬人感染。指揮中心也對BA.5疫情做高、中、低推估，若以低推估計算，預計在9月中下旬達高峰，高推估則在10月上旬。