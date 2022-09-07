陳時中政二代團隊殺傷力多大？　他：勾起民眾心中最不爽的那一塊

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競選團隊名單日前曝光，因成員包括多位行政首長子女，「政二代」質疑聲浪不斷。對此，媒體人朱凱翔分析，這份名單對國民黨來說是天上掉下來的禮物，它勾起民眾心中最不爽的那一塊。

國民黨台北市議員徐巧芯5日晚間透過臉書公布一份陳時中競選辦公室通訊錄，當中像是行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪；另外，社群網路部則有「焦糖哥哥」陳嘉行。

對此，陳時中競辦晚間發布聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，「還台北市民一場有水準的選舉」。

朱凱翔分析，把名單上的人身分加註出來，就戳到年輕人心中最軟的那一塊，民進黨用三種方式去辯護，有的說侵犯隱私，但內部一個分機表有什麼大不了的？很多局處都直接放在網站上面；另外，有人會說蔣萬安也是政三代，但他其實也沒受到什麼庇蔭，選過兩次立委，連2020年的吳怡農都被打敗了，就證明他不是靠著勢力躺著選。

朱凱翔也提到，有人反擊稱名單上這些人在民進黨也是從基層幹起，但這顯然沒有理解一般民眾在想些什麼，重點是一般人無權無勢，連從基層幹起的機會都沒有，就像數位發展部，211億預算找600個人，到底是什麼人可以進去？因為大家不知道門路，就會想是不是要塞民進黨自己人。

不過，蔣萬安的團隊名單6日也被發現有不少政二代，包含競選總幹事林奕華、辦公室發言人李德維、洪孟楷，以及大安後援會榮譽總會長蔣乃辛、李慶安，還有中山後援會榮譽總會長潘維剛，以及競選執行總幹事陳永德。