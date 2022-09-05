飛天鞦韆空中鬆脫！15公尺高空急墜重摔　乘客被彈出座位四處飛

#Punjab | Around 50 people injured after a drop tower joy ride, crashed at a fair in Mohali around 9 PM on Sunday.



All injured persons suffered spine, nose, jaw & cervical injuries, said the senior medical officer at civil hospital, #Mohali pic.twitter.com/BAYz36ZVgS — Mirror Now (@MirrorNow) September 5, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

印度旁遮普地區一座遊樂市集4日爆發恐怖意外，一個類似於旋轉木馬的「飛天鞦韆」遊樂設施在運行過程中發生意外，導致鞦韆從15公尺高處直接墜落地面，至少16名傷患被緊急送入醫院，其中包括多名兒童。

綜合外媒報導，從現場畫面可見，飛天鞦韆在剛開始運行時，還很正常地在高空緩慢旋轉，不料鞦韆轉了數圈後，中心部分開始鬆脫，下秒整個環形座位直線下降，從空中直接重摔落地，衝擊力之大讓不少乘客被彈出座位，拋向空中，跌倒不起。

▲印度遊樂場發生恐怖意外，16人被緊急送院。（圖／翻攝自推特）

警方在接獲報警電話後迅速趕到現場進行調查。他們事後透露，有不少人在這場恐怖意外中受傷，目前已有至少16人被送入院接受治療，其中包含多名婦女和兒童，不過警方並未公佈其受傷程度。有媒體稱，多數傷患的脊椎、臉部和頸椎都有不同程度的損傷。

印度名嘴卡烏（Aditya Raj Kaul）在推特痛斥，這是一起「不可接受」的意外，呼籲警方要將相關負責人逮捕歸案，讓輿論在網上發酵。不少人也表示，「我真的不敢坐這種遊樂設施，畢竟印度根本沒人關心安全問題」、「這些乘客應該會有永久性的脊椎損傷」、「現場居然沒有任何醫療資源和安全措施，好可怕」。