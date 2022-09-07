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iPhone 14系列發布倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14系列將於8日凌晨與大家見面，目前已經進入倒數計時階段，而今年的新機雖然還沒發布，但卻引發許多討論，包含瀏海螢幕終於要消失、相機大升級等等，許多人也在討論價格問題，此次特別盤點了10大iPhone 14系列的相關規格，再加上價格方面的盤點，讓想換新機的消費者做個參考。

▲iPhone 14 Pro打孔螢幕。（圖／9to5mac）

▲iPhone 14 Pro打孔螢幕。（圖／9to5mac）

一、瀏海螢幕變成挖孔

原先蘋果從iPhone X後就一直採用瀏海螢幕，主要是為了能放下Face ID的模組，但這樣的設計也讓果粉詬病許久，每年都說蘋果將會取消瀏海設計，不過在今年的iPhone 14系列上看來更加可信。

目前已經有許多模型機、渲染圖曝光iPhone 14系列將採用驚嘆號的打孔螢幕，不過僅有Pro以上機型配置，這樣的螢幕看起來更加寬廣，螢幕占比更大，此外也推測iPhone 15系列將會全陣容採用驚嘆號打孔螢幕。

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14預計有四型號。（圖／翻攝自iupdate）

二、型號大風吹

本次秋季發布會，蘋果預計將發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

這個名單可以看出，iPhone 14將取消先前銷售量不佳的mini機型，也就是說，消費者想選擇小手機，可能需要考慮前代的iPhone 13 mini或是先前推出的iPhone SE 3。但這次的新機型iPhone 14 Max可以說是CP值爆表的新機型，價格較低加上大螢幕，先前就有外媒預測銷售量可能緊逼先前受歡迎的iPhone 11。

三、Pro機型搭載A16處理器

過去蘋果每年都會更換新的處理器，保障手機的高效能，不過今年似乎要做出變化，根據爆料資訊，今年僅有iPhone 14 Pro以上機型具備A16處理器，而基本款的iPhone 14 與iPhone 14 Max則維持原先的A15處理器，不過似乎會有調教升級。

在處理器性能上，A16採用台積電N4P第三代5nm，較上代理論性能提升11%，目前認為，GPU性能能提高25%到30%，而CPU性能提升在15%。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro傳相機畫素將升級。（圖／取自RendersByShailesh推特）

四、相機升級

蘋果歷年來都搭載1200萬像素鏡頭硬體，這次的iPhone 14在鏡頭上終於升級，不過一樣僅有Pro以上機型，搭載4800萬像素鏡頭，先前天風國際分析師郭明錤與彭博社的Mark Gurman都爆料了這一消息，雖然鏡頭為4800萬像素，但蘋果很可能會通過演算法，輸出1200萬像素照片。而iPhone 14系列的所有鏡頭都配備1200萬像素傳感器。

五、容量選擇增加到2TB

據傳iPhone 14 Pro系列最大會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間。事實上，研調機構TrendForce先前就預測，iPhone 14、14 Max儲存空間將會自128GB起跳，最大到512GB；iPhone 14 Pro兩款型號的儲存空間起步可能為256GB，並有512GB及1TB的選擇。

不過，不少外媒紛紛指出，蘋果會把128GB及1TB兩種選項移除，並在iPhone 14 Pro系列中額外加入最大2TB容量儲存空間，若是成真，將會是iPhone歷年來最大容量機型。

▲▼iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

六、隨顯螢幕

隨顯螢幕就是當手機在鎖定「黑畫面」時，仍可以顯示時間、訊息等部分資訊，不用喚醒手機就可以得到需要的資訊，此功能在安卓手機上行之有年，不過蘋果卻是首次搭載。這次iPhone 14可以實現此功能，主要是因為將螢幕刷新率降低到1Hz，也就是說新機的刷新率將於1Hz到120Hz中自動調節，可以達到待機省電效能。

七、記憶體增長

今年的iPhone 14系列四機型將會都具備6GB記憶體，對比上一代iPhone 13系列，僅有Pro以上型號具備6GB記憶體，其餘基本款機型都為4GB。根據外媒MacRumors引述Digitimes報告，今年iPhone 14系列四機型都會升級為6GB記憶體，是蘋果過去罕見的操作，也讓入門版的iPhone 14多了一個吸引果粉的賣點。

八、新色登場

iPhone 14也預計會出現全新的配色，除了目前盛傳的紫色之外，外國部落客Apple Hub也在推特上透露iPhone 14 Pro的顏色選擇，包括深藍色選擇。

先前iPhone 14 Pro‌模型機的照片在微博上瘋傳，顯示有金色、石墨色和銀色選項，這幾個顏色與前幾代相似。不過圖片中也出現兩個新色，深紫色和藍色。而最新的圖透也看到有紫色與深藍色加入，可能性增大。

九、電池容量

預計新的iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 將配備更大的電池，手機整體看起來會更大一些，不過 Mark Gurman 沒有在最新報導中公布詳細的電池容量。

十、何時開賣

目前蘋果已經發出邀請函，9月7日將舉辦秋季發表會，台灣時間為9月8日的凌晨，在此次發表會中就會公布iPhone 14系列，台灣目前也傳出相關開賣消息，預計於9月16日就會全面開賣。

▲iPhone 14全系列價格。（圖／取自@iphone14fans）

▲iPhone 14全系列價格。（圖／取自@iphone14fans）


價格

先前iphone14fans 在推特分享一張iPhone 14 價格圖， iPhone 14 入門款分別為iPhone 14 與iPhone 14 Max，共有 128、256、512GB三款容量規格，iPhone 14起售價為799美元，而iPhone 14 Max起售價為899美元，由於取消mini機型，因此起售價也比mini機型多了100美元。

iPhone 14 Pro是這次最受注目的機型，共分為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，容量則多了1TB可以選擇，起售價分別為1099與1199美元，預計比前代上漲100美元，1TB的iPhone 14 Pro Max則為1699美元，約新台幣 5 萬 2300 元。

此外，根據天風國際郭明錤預測，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15%，其預計均價在1000美元至1050美元之間，如果屬實，這也將是蘋果iPhone三年來首次全系漲價。

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