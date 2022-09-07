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颱風後菜價狂漲！中秋烤肉hold住預算　網友激推「廚房鎖鮮神器」

▲▼颱風菜價漲網友實測廚房好物hold預算。（圖／翻攝自網友IG：eattingnow）

▲網友大推USii優系高效鎖鮮夾鏈袋是好市多必買廚房好物。（圖／翻攝自IG網友：eattingnow，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度全家歡聚大口吃烤肉料理的中秋節來臨，近日卻遇強颱軒嵐諾攪局導致菜價狂漲，加深消費者採買中秋烤肉生鮮食材的壓力。中央氣象局評估今年9月將有1~2個秋颱來襲，已可預期蔬菜供應不穩、價格狂飆的爭議將再度上演。有網友分享透過廚房鎖鮮神器「USii高效鎖鮮袋」可有效延長蔬菜保鮮期長達5~7日，既不浪費食材更方便提前採買，不必擔心採買預算被颱風或中秋菜價飆漲綁架。

為避免菜價影響中秋吃好料的採購量，關鍵撇步就在「鎖住鮮度」才能吃的盡興又能守住荷包！近期網友eatingnow就在IG上發布一則影片實測「花椰菜保鮮效果測試」，他將花椰菜裝入USii高效鎖鮮袋及完全不裝保鮮袋兩種方式做對比，觀察食材一周內的保存情形。

▲▼颱風菜價漲網友實測廚房好物hold預算。（圖／翻攝自網友IG：eattingnow）

▲實測花椰菜裝入USii高效鎖鮮袋後，存放7天仍維持鮮綠青翠。

只見第一天肉眼雖分辨不出差異，但第3天已可見未裝保鮮袋的花椰菜出現黃化，甚至在第7天時已明顯泛黃爛根，但裝在USii高效鎖鮮袋內的花椰菜仍與剛買時一樣新鮮青翠，讓他大讚是好市多必買廚房好物！不論裝筊白筍、葉菜…都好用，而且裝完菜只要洗一洗掛起來晾乾就能重複再利用，精打細算的程度保證連媽媽都大推！

▲▼颱風菜價漲網友實測廚房好物hold預算。（圖／翻攝自網友IG：eattingnow）

▲USii高效鎖鮮袋清洗後還可重複使用，精打細算的程度保證連媽媽都大推！

事實上，生鮮食材的保存方式很重要，坊間的保鮮袋通常僅有分裝功能並無法有效保鮮，惟「USii高效鎖鮮袋」的超強鎖鮮力能有效鎖住青菜的美味營養。

品牌表示，USii高效鎖鮮袋能360度吸收植物老化激素，延緩蔬果黃化衰敗，延長保存蔬果5-7天的新鮮及營養，且抑菌防霉配方能減緩蔬果的敗壞速度、降低生菌發霉的機率，加上高透氣與氣調孔的設計及機能性薄膜能鎖住蔬果水份，延緩纖維老化速度保留蔬果清脆口感；而且除了針對蔬菜、小型蔬果有一般夾鏈袋設計，針對高麗菜、白菜等體積較大、形狀不規則的蔬果也有更好拿取的立體袋設計，讓人無懼颱風的搶菜及高菜價威脅，一次買齊一路吃到中秋後。

▲USii鎖鮮袋食物專用袋可輕鬆保存吃不完的肉類、海鮮，緩解中秋烤肉後的食材處理困擾。

此外，中秋烤肉各種食材肯定要囤好囤滿才夠餵飽全家人的胃，卻也造成節日過後往往還剩下很多食材難以完全消化完畢。不想事後的食材處理傷腦筋？只要入手「USii鎖鮮袋食物專用袋」就能輕鬆保存吃不完的肉類、海鮮。

品牌表示，「USii鎖鮮袋食物專用袋」具優於市售分裝袋500倍的阻氧率、100%鎖住鮮味，不僅hold住生鮮食材的美味度，也能維持冰箱清新不竄味，且袋體強韌食物不易剌穿、100%無塑化劑、無雙酚A。中秋節時媽媽最需要大量醃肉，但又好害怕整個冰箱都是醃醬味，來來來，使用USii鎖鮮袋食物專用袋，就可輕鬆將醃醬味鎖住在袋子裡，即使肉類海鮮烤不完也能封住鮮味一次到位，妥善處理剩食、不浪費食材，不僅省荷包也更環保愛地球，最重要的是讓全家人吃得健康、更安心！

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