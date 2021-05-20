網友狂推美式賣場防疫屯糧救星！「Usii鎖鮮袋」減緩蔬果老化、冰箱不竄味

▲為了防疫買了大量生鮮蔬果，保存成了新難題，使用「Usii鎖鮮袋」能長效鎖住食材鮮度和營養。（圖／Usii優系提供）

消費中心／綜合報導

自從疫情爆發，每天都只想宅在家裡，想辦法抵擋病毒入侵，其中提升免疫力和盡量減少外出是兩大關鍵。想提升免疫力，飲食營養均衡是必須的，先前瘋狂掃貨泡麵罐頭，吃久了好膩而且營養又不夠，尤其是孩子們現在都在家遠距上課，營養絕對要顧好，因此許多人化身家庭「煮婦煮夫」，出外採買新鮮蔬果、肉品回家料理。不過為了降低出門次數，往往一次購入大量海鮮、肉類、青菜和水果等食材，全塞進冰箱裡，過沒幾天拿出來要煮時才發現青菜黃掉、冰箱飄出海鮮肉類異味，令人擔心要是吃進不新鮮的食物反而生病了怎麼辦？日前美式賣場臉書社團裡，網友就狂推一款防疫神奇袋，擁有超強的保鮮力能減緩食材老化速度，讓防疫屯糧的同時也能享受新鮮的蔬果食材，吃得健康又營養。

有媽媽網友分享，防疫期間孩子在家遠距上課，身為媽媽第一任務就是要先準備好新鮮食材，把冰箱裝好裝滿，藉此減少不必要的外出活動，省時省力又安全。為了讓孩子天天吃到最營養的餐點，最重要的是食材得持久保鮮，她大推「Usii高效鎖鮮袋」，能讓食材鮮度維持約一週，非常好用價格又不貴，而且還能重複使用。貼文一出引發熱烈迴響，「保鮮袋好用，裡面加張廚房紙巾可以增加保鮮時間，今天剛用完2個禮拜前買的蔥」、「我測試香菜一個月都沒爛，生菜三週都還翠綠，超厲害」、「一用就回不去了」；也引起網友好奇提問，為什麼一樣是將食材分裝好放進冰箱保存，使用「Usii高效鎖鮮袋」的食材比較不容易壞，但一般夾鏈袋中的食材卻隨著時間過去，綠色蔬菜變枯黃、水果過熟，保鮮度明顯較差呢？

▲美式賣場臉書社團上有媽媽發文推薦保鮮神器「Usii鎖鮮袋」，釣出不少愛好者狂推。（圖／翻攝自美式賣場臉書社團）

品牌表示，植物老化激素會讓蔬果黃化熟成、水分的流失會造成清脆度下降、呼吸作用讓蔬果逐漸衰老、微生物入侵則會發霉敗壞，「USii高效鎖鮮袋」利用機能性薄膜技術，能吸收老化激素、鎖住水分，控制袋內氣體組成、添加可食用級抑菌防霉配方，讓蔬果的鮮度鎖在袋中、營養不輕易流失。只要將買回的蔬果直接放入鎖鮮袋中，再放入兩張廚房紙巾吸收多餘水分，盡量擠出袋中空氣後壓緊封條，就能讓生鮮蔬果延長保存期限。

▲USii優系表示，市售分裝袋只有分裝作用，但「高效鎖鮮袋」具有機能性薄膜技術，才能長效保鮮。（圖／Usii優系提供）

為了防疫一次買回一大堆食材，如果只是用塑膠袋裝起來就塞進冰箱，食材味道容易互相混雜，一開冰箱氣味難聞心情也跟著變差，因此USii優系不只有蔬果鎖鮮袋，還推出「食物鎖鮮袋」，品牌表示，袋體使用特殊膜料能100%鎖住鮮味，輕鬆解決冰箱異味問題。「食物鎖鮮袋」還具備阻氧技術，可減少食物與空氣中的氧氣接觸產生氧化作用，據品牌實測數據顯示，優系食物鎖鮮袋的阻氧率是市售PE塑膠袋的500倍，沒吃完的吐司、堅果等食物放進袋裡就不怕發霉、產生油耗味。另外，袋體經品牌實測，抗穿刺率優於市售分裝袋2倍，好裝不刺手，更通過台灣、美國FDA和歐盟認證，無塑化劑、雙酚A，方便安心重複使用，CP值超高。

▲使用擁有阻氧技術的USii優系食物鎖鮮袋，能好好保存食物鮮度，還能不讓冰箱異味亂竄。（圖／Usii優系提供）

心癢癢想入手防疫保鮮神器了嗎？趁著去美式賣場補貨生鮮蔬果時，留意一下袋類生活用品區就能發現它的身影。在疫情蔓延的此時，全民更需要團結起來，配合防疫減少外出，並且利用生活道具讓自己吃得更營養健康、提升免疫力，就是為抵抗疫情出了一份力。