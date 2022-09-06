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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他控黃珊珊政見抄襲連勝文　拆一殯變綠地「只肥了地主」

▲▼黃珊珊政見發表記者會—「⾸都再進化 都市再⽣新樣貌」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長參選人黃珊珊日前提出拆除一殯變綠地政見，引發外界熱議。前立委蔡正元6日表示，一殯拆除當綠地只是肥了附近的地主，況且附近早有榮星花園，直言黃珊珊是「市政大外行」。他強調，拆一殯、辦都更並蓋青年住宅，才是正途。

連勝文2014競選台北市長時，曾提出一殯遷移南港山豬窟，原址則改建公營住宅的政見。蔡正元於臉書指出，一殯遷移並改建公營住宅的政策，當時由他協助連勝文規劃，直指黃珊珊該政見「抄襲蔡正元和連勝文」。

蔡正元認為，黃珊珊說拆一殯後要蓋綠地，足證她雖然當柯文哲的副市長，卻仍然是市政大外行。他解釋，民權東路附近早有榮星花園，台北市綠地也早已高於新加坡，一殯拆除後當綠地實在浪費，只是肥了附近的地主。

蔡正元指出，地盡其利是市政之本，年輕人打拚能有房屋居住才是當務之急，拆一殯、辦都更、蓋青年住宅，才是正途。

面對連勝文曾提出一殯遷往南港山豬窟一事，黃珊珊日前回應，這個不是政策，而是已經在執行了，一殯拆除預算都已經編列，「這個不是空話，而是正在做的事。」

黃珊珊提及，要先將二殯改建、擴大量能，才能有拆除一殯的機會，所以要先做前面的事情，才可以有後面，而不是隨便找地方做。

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