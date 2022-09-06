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捨不得丟！網熱議8大物品好難斷捨離　TOP 1公認丟掉浪費

▲▼穿搭,衣服,整理,斷捨離。（圖／Unsplash）

▲生活中你是否有難以斷捨離的物品？（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

現代人工作忙碌到沒空打掃，接下來將迎來中秋三天連假，不妨趁著假期好好著手整理、丟棄家中閒置物品，恢復生活空間的乾淨舒適。只是實際動手後，很多人發現到要徹底斷捨離不容易，因為許多東西捨不得丟掉，就有8大類物品被公認為最難斷捨離，尤其帶有回憶的話更難丟。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「最難斷捨離物品」話題的網路聲量表現，觀察網友熱議的斷捨離物品中，對於「衣服、外套」最捨不得丟，其中有人提到「過流行的衣服，不想穿但也捨不得丟掉」，表示衣服款式容易隨著潮流淘汰，但覺得丟掉浪費，久而久之就囤積許多；也有人大嘆「捨不得丟小尺碼的衣服，總覺得未來減肥還可以穿」，認為將來總有一天會穿得下，或是藉由小一號的衣服可以激勵自己減肥，因而引起正反兩派討論。

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網友熱議的八類最難斷捨離的物品（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議8類最難斷捨離的物品。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除了衣物，難以處理的「家具」也榜上有名，有網友說「家裡一大堆大型家具都懶得處理，所以囤積在那邊」、「我家就有壞掉沙發、不用的櫃子，可是都懶得丟」，指出大型家具的處理過程太過繁瑣，還要再另派回收業者獲垃圾車處理，過程十分麻煩。

「電子產品」、「信件卡片」等充滿回憶的物品也是民眾提到最難斷捨離，原因有「舊手機讓我想起使用它的那段時光，它就像是我生命裡的某一部份…真的難以割捨」、「小時候的紙條卡片最捨不得丟」，有人提到承載著珍貴感情的卡片和信件真的無法狠下心丟棄，大嘆若是丟掉了這些物品，就像過去某部分的自己消失了，也有網友認為「把實體信件拍起來」卡片數位化不僅可以騰出空間，也保存了美好回憶。

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