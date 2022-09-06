公路像波浪抖動！四川民宿老闆回憶驚險逃亡　損失超440萬

記者蔡儀潔／綜合報導

四川瀘定5日發生6.8強震，震中磨西古鎮通訊中斷，一度與外界失去聯繫。當地一家民宿業者形容道，幾個小時前宛如生死逃離，「我們十幾人一起衝出去，根本來不及回頭看。」

▲李平的酒店距震中地區示意圖。（圖／環球人物）

「感受到樓開始晃後，我們就馬上跑出去了，在民宿中間的空地大喊『地震來了』」，海螺溝民宿老闆李平（化名）向《環球人物》表示，目前是淡季，民宿內只有3、4戶客人，連同工作人員，「我們十幾人一起衝出去，根本來不及回頭看。」

李平一行人跑到民宿外的廣場，發現已經聚滿了大批人群，據他估算，鵬程路上大大小小的民宿就有上百家，目前沒有聽到鄰居傷亡的消息，但一開始，大家大多神色慌張，揣著手機不停刷新，希望能與外界恢復聯繫。

▲磨西鎮受災群眾臨時安置點。（圖／新華社）

幾個小時過去，正當李平以為自己要徹底「失聯」時，訊號車就趕來了，他趕緊給遠在成都的家人報了個平安，之後聽到員工說，自家四層磚瓦樓房的牆面已經裂出幾條大縫，而隔壁家木質樓房大部分已經垮塌。

李平評估，牆面裂開的肯定不能再住了，還要確認內部的毀壞情況，整體損失約超過100萬元（人民幣，下同，約新台幣446萬元），「大不了重新開始咯，沒什麼的。人沒事，別的都不重要。」

隨著安置點逐步搭建起來，食物、水也充足，李平覺得懸著的心也徹底放了下來，而此次地震的震中地區位於磨西鎮海螺溝冰川森林公園附近，距離他的民宿只有不到30公里。

▲磨西鎮受災群眾臨時安置點。（圖／新華社）

家住瀘定縣冷磧鎮的馬曉丹5日當天，一大早趕到縣城來辦事，地震的時候，她正在瀘橋鎮中學附近的公路上，「一下就開始抖起來，公路像波浪一樣抖動，腿都嚇軟了」。

隨後，馬曉丹和同行的人一起跑到學校躲避，她沒有看到縣城周邊有垮塌的現象，雖然有餘震，但感覺不太明顯，「大概下午2點20分左右，學校就恢復上課了」。

根據今日午間最新消息，瀘定地震共造成65人遇難；甘孜州報告37人遇難、失聯12人，已收治傷員170人，其中重傷56人。雅安石棉縣共接報28人遇難，78人受傷，受傷人員均已送往醫院救治，其中，危重5人、重傷12人、輕傷61人。

截至目前，戰區轄區已出動官兵、武警和民兵1900餘人投入抗震救災，正在組織轉移群眾、搭建帳篷，搬運救災物資等救災任務。今日重點開展重傷員轉運，道路疏通，受災群眾搜救和重點險情排查，嚴防發生次生災害。