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大陸 大陸焦點 特派現場

幼稚園午睡遇強震！四川老師急喊127孩童　叫不醒「連被子抱走」

記者蔡儀潔／綜合報導

四川瀘定縣5日的6.8強震發生時，雅安市一家幼稚園內的老師立刻叫醒午睡的孩童，叫不醒的直接連被子一起抱走，1分57秒的時間內127名孩子全部安全撤離。

▲▼四川地震,幼稚園情況 。（圖／翻攝自微博、環球時報）

▲老師立刻撤離正在午睡的幼童 。（圖／翻攝自環球時報）

據《環球時報》報導，5日當天，雅安市一家幼稚園內的老師正在開會，手機突然響起地震預警，她們立刻跑到各自班級中，一邊喊醒午睡的孩子，一邊抱著他們往空地跑，「趕緊趕緊，不穿了！」若有叫不醒的小朋友，老師直接直接連被子一起抱走。

楊姓老師表示，整個過程耗時1分57秒，成功將127名幼兒疏散到安全的地方，沒有人受傷。震後，老師們對孩子們進行心理輔導，並做了一場地震應急演練。

▲▼四川地震,幼稚園情況 。（圖／翻攝自微博、環球時報）

▲躲在安全位置的小朋友們 。（圖／翻攝自環球時報）

無獨有偶，在宜賓市一所幼兒園內，地震發生時小朋友們正在午睡，兩名老師瞬間起身，把還在床上的孩子抱起，迅速組織30餘名小朋友撤離，整個過程用時30秒。

▲▼四川地震,幼稚園情況 。（圖／翻攝自微博、環球時報）

▲國中生在老師指揮下，躲在課桌下 。（圖／翻攝自環球時報）

在甘孜一所國中內，地震來臨時老師帶學生緊急避險，讓大家第一時間躲在課桌下，並反覆強調「保護頭」。震動停止後，老師立即喊學生離開教室，引導大家分前後門有序撤離，同時不忘提醒遮擋頭部，不到10秒，所有學生撤出教室，老師最後離開。

這些事蹟傳出後，網友們紛紛為老師們的行為點讚，「天灾面前，人人都是英雄」、「看见这些孩子，我都哭了，给老师点赞」、「看到有一个老师，小小的身板，但是硬是抱起两个孩子跑」、「挽救了多少个家庭啊」。

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