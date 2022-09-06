四川5年規模3以上地震455次　瀘定6.8強震「2017年來最慘烈」

記者蔡儀潔／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，是自2017年九寨溝地震以來，規模最大、死傷最嚴重的地震。據統計，過去5年時間，四川共發生規模3以上地震455次，其中規模6至6.9達5次。

據中國地震台網速報，四川瀘定、雅安等地5日發生地震，統計顯示，1小時內共發生規模2.8以上地震達7次。

▲地震發生造成的山體滑坡。（圖／翻攝微博）

此次地震是2017年「九寨溝地震」後四川最大地震。據地震信息播報機器人，過去5年時間，四川共發生規模3以上地震455次，其中3.0到3.9的374次、4.0至4.9的61次、5.0至5.9的15次，6.0級至6.9的5次，7.0以上0次，最大地震是本次瀘定地震。

據早前資料，「九寨溝地震」是發生於2017年8月8日的地震，震央位於四川九寨溝縣漳扎鎮，規模為7.0，震源深度為12公里，四川、甘肅、青海、寧夏、陝西等多省震感明顯，局部地區震感強烈。

中國地震台網中心公佈，「九寨溝地震」造成29人死亡、1人失蹤、543人受傷，直接經濟損失80.43億元（人民幣，下同，約新台幣356億元）。

▲森林消防2隊前往震央地帶營救。（圖／翻攝自中國日報微博）

據悉，此次的瀘定6.8強震已經造成46人罹難、50人受傷，是近5年來死傷最嚴重的一次，目前搜救行動仍在進行中。