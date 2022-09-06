四川社科院「一樓直接被壓扁」！1人救出已死亡　現場畫面曝

▲三層樓直接變一層 。（圖／翻攝自微博秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣5日發生6.8地震，目前已造成46人罹難、50人受傷。中國社會科學院一處觀測站的一樓全部坍塌，救援人員發現一名被困者已經無生命體症。網友紛紛表示哀悼，「要付出多少才走到這裡，結果卻……」、「看著好難受啊」。

據《沸點視頻》報導，地震發生後，磨西鎮多處發生垮塌，位於此地的中科院貢嘎山高山生態系統觀測試驗站野外站一層全部垮塌。

▲救援畫面 。（圖／翻攝自微博秒拍）

現場畫面可見，白色的房體一樓已經全部「被壓扁」，散落著木頭、石塊、磚塊等一片狼藉。據甘孜州消防救援支隊，5日下午5時15分在該觀測試驗站發現一名被困者，現場確定無生命體徵。傍晚7時07分已將遇難者遺體救出。

▼ 被困者遺體被救出 。（圖／翻攝自微博秒拍）

消息傳出後網友紛紛表示哀悼，「一路走好，願逝者安息」、「想起了我師兄。512地震的那天，從成都去野外觀察站，再也沒有被找到」、「為生態學子看到了真的很難過」。

目前，四川規模6.8地震已造成46人罹難、50人受傷、16人失蹤，截至5日晚間6點，累計動員解放軍、武警、消防救援等相關單位共6500餘人投入救援。