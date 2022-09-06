無照酒駕撞死人逃逸　踹打+掐員警脖子！台中男遭重判9年7月

▲台中男無照酒駕撞死人，還動手攻擊上門的員警，近日判決結果出爐。（圖／記者白珈陽攝）

記者翁子皓／台中報導

台中一名李姓男子酒後無照駕駛小客車，違規超速撞死騎單車的林男，他犯後加速逃逸，當警察循線找上門時，他毆打、腳踢員警，甚至掐住對方脖子反抗。台中地院近日判決結果出爐，依酒駕、肇逃、傷害等罪，共判處李男9年7個月有期徒刑。

判決書指出，李男2022年5月28日下午在與朋友喝酒後，要送友人回家，於是無照駕駛女友的小客車，車輛行經神岡區昌平路五段時，因違規超速，且酒精影響注意力下，不慎追撞前方騎腳踏車的林男。

林男所乘的腳踏車遭撞後幾乎解體、變形，他本人也倒在地上，頭部、胸腹部有多處鈍挫傷，當場死亡。李男肇事後，沒有下車查看林男的情況，反而加速逃逸，把車棄置在台中市神岡區昌平路五段巷口後，徒步返回家中躲藏。

豐原分局社口派出所員警循線上門逮人，不料李男竟惡意出手反抗，徒手毆打、腳踢他，甚至還用手掐住他的脖子，造成該名員警頸部擦傷、左側手肘擦傷、胸部挫傷。警方之後派遣優勢警力壓制李男，將他帶回派出所施以酒精濃度測試，測得吐氣酒精濃度為每公升0.58毫克，證實酒駕。

近日台中地院判決結果出爐，痛批李男酒駕無照撞死人，肇事後又沒即時援救傷者，甚至還毆打員警，可見他自私且惡性重大，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡逃逸罪、傷害罪共判處李男有期9年7個月有期徒刑，全案仍可上訴。