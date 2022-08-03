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社會 社會焦點 保障人權

富士康廣告「高年息收割」5年吸金7.5億　負責人李泰龍判9年

記者黃翊婷／綜合報導

富士康廣告集團曾號稱是「全台最大戶外電視牆霸主」，負責人李泰龍去年遭控詐騙吸金60億元，公司惡意倒閉，受害人憤而組織自救會提告。案件經過1年審理，台中地院日前依違反《銀行法》判處李泰龍有期徒刑9年，他名下的3家公司分別判處5000萬、3000萬、3000萬元罰金，總計1億1000萬元，另外沒收犯罪所得6億3000萬元，全案仍可上訴。

▲▼富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，竟神隱消失。（圖／自救會提供）

▲李泰龍被控詐騙吸金。（圖／自救會提供）

富士康廣告集團的員工及投資人組成自救會，去年3月間與台中市議員一同召開記者會，指控公司負責人李泰龍自2020年12月13日宣布旗下的「士達衛IT’S DAVID（原為金鑛）咖啡」倒閉之後，旗下各集團也陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項，原本李承諾要將營運權交由自救會經營，後來卻避不見面，同時陸續變更旗下各集團負責人名字及移轉個人資產，導致投資人及員工們求助無門。

自救會成員指控李泰龍詐騙吸金，全台受害人大約有上千位，大多集中在中部地區，遭詐金額估計有50至60億元，後來陸續有50位受害者決定委由律師對李泰龍提告加重詐欺。

▲▼富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，市議員李中、黃健豪開記者會。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼▲自救會成員在議員的陪同下召開記者會控訴李泰龍騙錢。（圖／ETtoday資料照）

▲▼富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，市議員李中、黃健豪開記者會。（圖／記者李忠憲翻攝）

全案經過1年審理，台中地院日前審結，判決書中提到，李泰龍在2009年成立富士康廣告集團，接著成立日立光電公司、收購星合科技公司，並成為這3家公司的負責人，以廣告託播為主要經營項目，2015年起他開始請業務員招攬民眾投資，還訂出職務晉升及抽佣（獎）金制度，在通路開發部分設有副總、協理、經理、副理、主任等階級，再從職級所招攬的投資金額依階級分配13％、11％、9％、7％、5％的佣金。

富士康廣告集團提供多種投資方案，包含電子看板合作、茶磚收購、智能廣告電動車等等，並打出年利率5％至30.72％不等的紅利，吸引投資人。起初，投資人們的確有拿到紅利，但隨著「士達衛IT’S DAVID咖啡」經營不善倒閉後，就無法拿到錢；而李泰龍依然要求幹部到公司開會，謊稱公司資金虧損，暫時無法正常出金，只要撐到年底即可損益平衡，讓不知情的幹部繼續招攬投資人，直到事情曝光他才向台中地檢署自首。

▲▼富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，竟神隱消失。（圖／自救會提供）

▼▲李泰龍曾親手寫下一篇道歉文。（圖／自救會提供）

▲▼富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，竟神隱消失。（圖／自救會提供）

根據統計，富士康廣告集團在5年間違法吸金7.5億元，受害者人數多達180人。雖然李泰龍坦承犯行，但否認曾開會要求幹部繼續招攬投資，希望透過「自首」獲得減刑；但台中地院合議庭認為他已經知道公司財務狀況惡化，後續可能會面臨訴訟，自首是情勢所逼，因此不予減刑，並依違反《銀行法》第125條第1項後段之加重非法經營收受存款業務銀行業務罪，判處有期徒刑9年，沒收犯罪所得1385萬餘元。

至於李泰龍名下的3間公司，台中地院合議庭分別依違反《銀行法》第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，判處富士康廣告集團5000萬罰金、日立光電公司3000萬罰金、星合科技公司3000萬罰金，另外沒收犯罪所得共6.3億元，全案仍可上訴。

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